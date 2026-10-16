 Azərbaycanda neft məhsulları istehsalının ümumi dəyəri açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Azərbaycanda neft məhsulları istehsalının ümumi dəyəri açıqlanıb

1news Redaksiyası11:36 - Bu gün
Azərbaycanda neft məhsulları istehsalının ümumi dəyəri açıqlanıb

Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda neft məhsullarının istehsalın ümumi dəyəri 4 milyard 612 milyon manat təşkil edib.

1news.az-ın Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,3 % azdır.

Hesabat dövründə Azərbaycanda 103 min ton mazut istehsal edilib. Bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 78,8 % çoxdur.

Eyni zamanda, bu ilin 9 ayında ölkədə 1 milyon 68,5 min ton həcmində avtomobil benzini istehsal edilib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 % azdır.

Azərbaycanda bu ilin yanvar-sentyabr aylarında 1 milyon 799 min ton dizel yanacağı istehsal edilib ki, bu da 2025-ci ilin göstəriciləri ilə müqayisədə 3,4 % azdır.

Hesabat dövründə 33,9 min ton sürtkü yağları, 126,4 min ton neft bitumu istehsal edilib. 9 ayda Azərbaycanda sürtkü yağlarının istehsalı 24,2 % artıb, neft bitumunun istehsalı isə 33,8 % azalıb.

Həmçinin, hesabat dövründə ölkədə 134,9 min ton maye qazlar, 419 min ton ağ neft, 188,2 min ton neft koksu istehsal edilib. 9 ayda Azərbaycanda maye qazların istehsalı 2,03 % azalıb, neft koksunun istehsalı 10,4 % artıb. Bu müddət ərzində ölkədə ağ neftin istehsalı isə 4,6 % azalıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodu regionumuzun yeganə neft emalı müəssisəsi olaraq, Azərbaycanın Ai-92, dizel və təyyarə yanacağı kimi yanacaq məhsulları ilə təmin etməklə yanaşı, SOCAR-ın Azərbaycandakı neft-kimya müəssisələrini də xammal ilə təchiz edir. Zavodda istehsal edilən məhsulun bir qismi isə ixrac olunur. NEZ-in istehsal gücünün artırılması, ölkənin "Avro-5" standartına uyğun olan yüksək keyfiyyətli yanacaqla təmin edilməsi, "Azərikimya" İB-nin sabit xammal təchizatı və neft məhsullarının ixrac potensialının yüksəldilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən modernizasiya və yenidənqurma işləri ölkə sənayesi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Paylaş:
135

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycanda hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə çağırışlarla bağlı cinayət işi açıldı – Türkiyə vətəndaşı beynəlxalq ...

Cəmiyyət

Təcili tibbi yardım xidmətində müasir rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinə başlanılır

Rəsmi

Paralimpiya hərəkatının inkişafında xidmətləri olan şəxslər "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib

Rəsmi

Prezident Gürcüstanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib

İqtisadiyyat

Azərbaycanda neft məhsulları istehsalının ümumi dəyəri açıqlanıb

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Qızıl və gümüşün qiyməti bahalaşıb

Mərkəzi Bank bu günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda ərzaq və xidmətlər nə qədər bahalaşıb? - RƏQƏMLƏR

SOCAR-ın tərəfdaşı olan şirkətin yerli filialı dövlət qeydiyyatına alınıb

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Azərbaycan və Qazaxıstanın birgə vençur fondu dövlət qeydiyyatına alınıb

Son xəbərlər

XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində 30 ölkə təmsil olunacaq

Bu gün, 15:14

Azərbaycanda hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə çağırışlarla bağlı cinayət işi açıldı – Türkiyə vətəndaşı beynəlxalq axtarışa verildi

Bu gün, 15:09

Holcim Azərbaycan “BakuBuild” beynəlxalq inşaat sərgisində qabaqcıl dayanıqlı həllərini və ekoloji məhsul portfelini təqdim edir - FOTO

Bu gün, 14:58

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu payız-qış uçuş cədvəlinə keçir

Bu gün, 14:49

Paşinyan və Pezeşkian İrəvanda ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər

Bu gün, 14:46

Rusiya-Ukrayna müharibəsində həlak olan Vahab Quliyev dəfn edilib

Bu gün, 14:37

Bakı aeroportu payız-qış uçuş cədvəlinə keçir

Bu gün, 14:36

Ceyhun Bayramov AQEM-in Baş katibi ilə görüşüb

Bu gün, 14:19

İstanbulda sel fəlakəti: Ölənlərin sayı 4-ə çatıb

Bu gün, 14:15

Ayaqqabının içində məhkuma narkotik keçirmək istədilər

Bu gün, 14:09

İrandan Azərbaycana 35 kiloqram narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 14:06

Goranboy 74 yaşlı kişi güllələnərək öldürülüb

Bu gün, 13:46

“PAŞA Holding”-ə daxil olan “Agro Dairy” şirkəti autizmli uşaqların sosial həyatda fəal iştirakını dəstəkləyir

Bu gün, 13:32

“20 Yanvar” metrostansiyası və “Şamaxinka” ətrafında bəzi marşrutlar dayanacaq məntəqələrindən çıxarılır

Bu gün, 13:22

Təcili tibbi yardım xidmətində müasir rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinə başlanılır

Bu gün, 13:13

Paralimpiya hərəkatının inkişafında xidmətləri olan şəxslər "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib

Bu gün, 13:01

Prezident Gürcüstanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib

Bu gün, 12:57

Sabah bəzi dağlıq ərazilərə yağış yağacaq

Bu gün, 12:56

İlham Əliyev Hindistanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:50

Vüqar Zifəroğlu: Jurnalistikanın inkişafı istiqamətində yeni layihələr həyata keçiriləcək

Bu gün, 12:41
Bütün xəbərlər