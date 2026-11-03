 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:23 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9023 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8 % azalaraq 2,0943 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9023

100 Rusiya rublu

2,0943

1 Avstraliya dolları

1,1858

1 Belarus rublu

0,5771

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1269

1 Çexiya kronu

0,0782

1 Çin yuanı

0,2548

1 Danimarka kronu

0,2545

1 Gürcü larisi

0,6552

1 Honq Konq dolları

0,2167

1 Hindistan rupisi

0,0179

1 İngilis funt sterlinqi

2,2794

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1737

1 İsveçrə frankı

2,0776

1 İsrail şekeli

0,5402

1 Kanada dolları

1,2160

1 Küveyt dinarı

5,4567

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3751

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5219

1 Moldova leyi

0,0944

1 Norveç kronu

0,1829

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6135

1 Polşa zlotası

0,4305

1 Rumıniya leyi

0,3564

1 Serbiya dinarı

0,0162

1 Sinqapur dolları

1,3279

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4529

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3053

Türk lirəsi

0,0340

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0372

Yapon yeni

1,0767

Yeni Zelandiya dolları

0,9560

Qızıl

6670,1795

Gümüş

84,1907

Platin

2444,3620

Palladium

1622,3695

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