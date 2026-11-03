AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9023 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8 % azalaraq 2,0943 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9023
|
100 Rusiya rublu
|
2,0943
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1858
|
1 Belarus rublu
|
0,5771
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1269
|
1 Çexiya kronu
|
0,0782
|
1 Çin yuanı
|
0,2548
|
1 Danimarka kronu
|
0,2545
|
1 Gürcü larisi
|
0,6552
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0179
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2794
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1737
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0776
|
1 İsrail şekeli
|
0,5402
|
1 Kanada dolları
|
1,2160
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4567
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3751
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5219
|
1 Moldova leyi
|
0,0944
|
1 Norveç kronu
|
0,1829
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6135
|
1 Polşa zlotası
|
0,4305
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3564
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0162
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3279
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4529
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3053
|
Türk lirəsi
|
0,0340
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0372
|
Yapon yeni
|
1,0767
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9560
|
Qızıl
|
6670,1795
|
Gümüş
|
84,1907
|
Platin
|
2444,3620
|
Palladium
|
1622,3695