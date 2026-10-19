 Manatın xarici valyutalara nisbətdə məzənnəsi – Avro və rubl bahalaşdı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

Manatın xarici valyutalara nisbətdə məzənnəsi – Avro və rubl bahalaşdı

1news Redaksiyası09:19 - Bu gün
Manatın xarici valyutalara nisbətdə məzənnəsi – Avro və rubl bahalaşdı

Azərbaycan manatının xarici valyutalara nisbətdə məzənnəsi açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, ABŞ dollarının məzənnəsi 1,7000 manat səviyyəsində qalıb, avro isə 1,9090 manatdan 1,9094 manata yüksəlib.

100 Rusiya rublunun məzənnəsi 2,0290 manatdan 2,0358 manata qalxıb. Türk lirəsinin məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0343 manat təşkil edib.

Beləliklə, avro 0,02%, 100 Rusiya rublu isə 0,34% bahalaşıb. ABŞ dolları və türk lirəsinin məzənnəsində dəyişiklik olmayıb.

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