AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,27 % artaraq 1,9148 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,07 % azalaraq 2,0782 manat təşkil edib.
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