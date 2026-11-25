Azercell-də “Super Cümə”: seçilmiş cihazlara 60%-dək endirim!
Azercell-in “Super Cümə”si ilə sevdiyiniz texnoloji brendlərin məhsullarını sərfəli qiymətlərlə əldə etməyə tələsin!
Kampaniya çərçivəsində “Apple”, “HONOR”, “Samsung” və “CANYON” kimi məşhur brendlərin seçilmiş smartfon, planşet və aksesuarları 60%-dək endirimlə təqdim olunur. Endirimli qiymətlər yalnız tam ödəniş zamanı tətbiq edilir.
Endirimlər Bəsti Bağırova küçəsi 2 ünvanında yerləşən Azercell Exclusive ofisində keçərlidir.
30 noyabr 2026-cı il tarixinədək davam edəcək kampaniya üzrə endirimli məhsulların siyahısı ilə Azercell-in rəsmi saytında tanış olmaq mümkündür.
Azercell-in “Super Cümə” fürsətlərini qaçırmayın!
136