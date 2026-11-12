 Sabah Azərbaycanda 20 dərəcə isti olacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Sabah Azərbaycanda 20 dərəcə isti olacaq

1news Redaksiyası12:26 - Bu gün
Sabah Azərbaycanda 20 dərəcə isti olacaq

Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 13-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Mülayim cənub-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 8-11° isti, gündüz 15-20° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 50-60 % olacaq.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 1-6° isti, gündüz 14-19° isti, dağlarda gecə 3-8° şaxta, gündüz 7-12° isti olacaq.

Paylaş:
132

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Dublində Volodimir Zelenski ilə görüşüb

Cəmiyyət

Dövlət büdcəsinin gəlirləri proqnozu üstələyib

Dünya

İran ABŞ-ni yeni müharibə ilə bağlı xəbərdar etdi: “Hərbi bazalar legitim hədəfə çevriləcək”

Cəmiyyət

2027-ci ildə mədəniyyət, media və idman sahələrinə 643 milyon manat ayrılacaq

Cəmiyyət

Samsung OLED televizoru Azərbaycanda: dərin qara, oyun gücü və incəsənət bir televizorda

Azərbaycanda 10 ayda yol qəzalarında ölənlərin 32 faizdən çoxu təhlükəsizlik kəmərini bağlamayanlar olub

Ilin 10 ayında vətəndaşlara qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlandı

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu kibertəhlükəsizlik sisteminin yenilənməsi ilə bağlı tender elan edib

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Gəncədə sərnişin avtobusu işıq dirəyinə çırpılıb

QDF-in maliyyə dəstəyi ilə Laçının “Bəylik Bağları”nda ağacəkmə aksiyası keçirildi - FOTO

“Azərsu”da milyonlarla manatlıq mənimsəmə: Qorxmaz Hüseynovun rəhbər olduğu dövr araşdırılır

“McDonald’s Azərbaycan” və DSMF-nin birgə layihəsi çərçivəsində “Zəfərin varisləri” proqramına start verilir - FOTO

Son xəbərlər

Samsung OLED televizoru Azərbaycanda: dərin qara, oyun gücü və incəsənət bir televizorda

Bu gün, 15:29

Azərbaycanda 10 ayda yol qəzalarında ölənlərin 32 faizdən çoxu təhlükəsizlik kəmərini bağlamayanlar olub

Bu gün, 15:20

İlham Əliyev Dublində Volodimir Zelenski ilə görüşüb

Bu gün, 15:14

Ilin 10 ayında vətəndaşlara qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlandı

Bu gün, 15:03

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu kibertəhlükəsizlik sisteminin yenilənməsi ilə bağlı tender elan edib

Bu gün, 14:52

Dövlət büdcəsinin gəlirləri proqnozu üstələyib

Bu gün, 14:27

Bu şəxslər üçün şad xəbər: Elektrik xərcinin yarısını dövlət ödəyəcək

Bu gün, 14:04

Hakimi təhqir edən futbolçu və məşqçi cərimə edildi - AFFA-dan qərar

Bu gün, 14:02

Qubada qəbiristanlıqdan meyit tapılıb

Bu gün, 13:54

COP31-də Azərbaycan pavilyonunda mühüm iqlim müzakirəsi: erkən xəbərdarlıq sistemlərinə regional baxış

Bu gün, 13:32

“Trendyol” 2030-cu ilədək dayanıqlılıq hədəflərini açıqladı

Bu gün, 13:14

Mikayıl Cabbarov DÇ-də medal qazanan idmançılarla görüşdü - FOTO

Bu gün, 13:03

Almaniyada vəfat edən Əməkdar artist Arif Mirzəyevin nəşi Azərbaycana gətiriləcək

Bu gün, 12:47

“Güneşin Doğduğu Yer” serialı ətrafında yaranan qalmaqal fonunda Burak Özçivitdən gözlənilməz açıqlama - VİDEO

Bu gün, 12:40

Atasının ölümünə səbəb olan sürücüyə şərti cəza verilib

Bu gün, 12:38

Şəkidə 100-dən çox fıstıq ağacını qanunsuz kəsən 6 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 12:30

Sabah Azərbaycanda 20 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 12:26

Evdə halı pisləşən 25 yaşlı qız öldü

Bu gün, 12:14

İran ABŞ-ni yeni müharibə ilə bağlı xəbərdar etdi: “Hərbi bazalar legitim hədəfə çevriləcək”

Bu gün, 12:13

Pensiya alanların nəzərinə - Bu tarixdə

Bu gün, 12:06
Bütün xəbərlər