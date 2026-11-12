 Atasının ölümünə səbəb olan sürücüyə şərti cəza verilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Atasının ölümünə səbəb olan sürücüyə şərti cəza verilib

1news Redaksiyası12:38 - Bu gün
Atasının ölümünə səbəb olan sürücüyə şərti cəza verilib

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Pirşağı qəsəbəsində 2025-ci il iyulun 13-də baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı atasının ölümünə səbəb olan sürücüyə şərti cəza verilib.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə qərar Bakı Apellyasiya Məhkəməsində verilib.

Belə ki, yol hərəkəti qaydalarını pozaraq ehtiyatsızlıqdan bir nəfərin ölümünə, dörd nəfərin isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almasına səbəb olmaqda təqsirli bilinən şəxsin barəsində çıxarılmış hökmdən verilən apellyasiya şikayətlərinə baxılıb.

İşin hallarına əsasən, Mehdiabad–Pirşağı şossesində "Kia Rio" markalı avtomobili idarə edən şəxs yaşayış məntəqəsində müəyyən edilmiş saatda 60 kilometr sürət həddini aşaraq 90–100 km/saat sürətlə hərəkət edib. O, qarşısında eyni istiqamətdə hərəkət edən "Hyundai Santa Fe" markalı avtomobili ötmək məqsədilə bütöv xəttin tələbini pozaraq əks hərəkət zolağına çıxıb.

Bu zaman sürücünün idarə etdiyi avtomobil qarşıdan gələn "Skoda Rapid" markalı avtomobillə toqquşub. Toqquşmadan sonra "Kia Rio" markalı avtomobil yol kənarındakı elektrik dirəyinə çırpılıb.

Yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində "Kia Rio" markalı avtomobildə sərnişin qismində olan sürücünün atası aldığı ağır xəsarətlərdən həyatını itirib. Həmin avtomobilin digər iki sərnişininin sağlamlığına ağır, "Skoda Rapid" markalı avtomobilin sürücüsünün və sərnişininin sağlamlığına isə az ağır zərər dəyib.

Aparılmış məhkəmə-yol-nəqliyyat hadisələri ekspertizası nəticəsində müəyyən edilib ki, sürücü yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə riayət etməyib və hadisənin qarşısını almağa texniki imkanı olub.

Sabunçu Rayon Məhkəməsinin hökmü ilə təqsirləndirilən şəxs Cinayət Məcəlləsinin 263.2-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək 2 il müddətinə nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum edilməklə 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib.

Hökmdən narazı qalan məhkum, eləcə də zərərçəkmiş şəxsin hüquqi varisi və digər iki zərərçəkmiş şəxs apellyasiya şikayətləri verərək cəzanın yüngülləşdirilməsini və Cinayət Məcəlləsinin 70-ci maddəsinə əsasən şərti tətbiq edilməsini xahiş ediblər.

Apellyasiya şikayətlərində bildirilib ki, məhkum törətdiyi əməldən peşman olub, zərərçəkmiş şəxslərlə barışıq əldə edib və onlara dəymiş ziyanı ödəyib. Zərərçəkmiş şəxslər də məhkuma qarşı hər hansı şikayət və tələblərinin qalmadığını, onun azadlıqdan məhrum edilməsini istəmədiklərini bildiriblər.

Bununla yanaşı, hadisə nəticəsində atasını itirmiş məhkumun ailənin yeganə gəlir gətirən üzvü olduğu, onun azadlıqdan məhrum edilməsinin ailənin maddi vəziyyətinə ciddi təsir göstərəcəyi də məhkəmənin diqqətinə çatdırılıb.

Bakı Apellyasiya Məhkəməsi işin materiallarını və apellyasiya şikayətlərinin dəlillərini araşdıraraq birinci instansiya məhkəməsinin təqsirliliklə bağlı nəticəsini qanuni və əsaslı hesab edib.

Məhkəmə kollegiyası qeyd edib ki, şəxsin Cinayət Məcəlləsinin 263.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət əməlini törətməkdə təqsirli olması iş üzrə toplanmış sübutların məcmusu ilə təsdiqlənib. Bununla belə, cəza təyin edilərkən törədilmiş cinayətin xarakteri və ictimai təhlükəlilik dərəcəsi ilə yanaşı, təqsirkarın şəxsiyyəti, məsuliyyətini yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar, habelə cəzanın onun islah olunmasına və ailəsinin həyat şəraitinə təsiri də nəzərə alınmalıdır.

Apellyasiya instansiyası məhkəməsi məhkumun əvvəllər məhkum olunmamasını, hadisələrin təsadüfi axarı zəminində az ağır cinayət törətməsini, zərərçəkmiş şəxslərlə və zərərçəkmiş şəxsin hüquqi varisi ilə barışmasını, həmçinin cəzasını ağırlaşdıran halların müəyyən edilməməsini nəzərə alıb.

Məhkəmə kollegiyası belə qənaətə gəlib ki, konkret işin halları məhkumun təyin edilmiş azadlıqdan məhrum etmə cəzasını real çəkmədən də islah olunmasının mümkünlüyünü göstərir. Bu səbəbdən Cinayət Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin tətbiqi qanuni, əsaslı hesab edilib.

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə apellyasiya şikayətləri təmin olunub, birinci instansiya məhkəməsinin hökmü cəzanın tətbiqi hissəsində dəyişdirilib. Məhkuma təyin edilmiş 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası 2 il sınaq müddəti müəyyən edilməklə şərti tətbiq edilib.

Paylaş:
140

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Dublində Volodimir Zelenski ilə görüşüb

Cəmiyyət

Dövlət büdcəsinin gəlirləri proqnozu üstələyib

Dünya

İran ABŞ-ni yeni müharibə ilə bağlı xəbərdar etdi: “Hərbi bazalar legitim hədəfə çevriləcək”

Cəmiyyət

2027-ci ildə mədəniyyət, media və idman sahələrinə 643 milyon manat ayrılacaq

Cəmiyyət

Samsung OLED televizoru Azərbaycanda: dərin qara, oyun gücü və incəsənət bir televizorda

Azərbaycanda 10 ayda yol qəzalarında ölənlərin 32 faizdən çoxu təhlükəsizlik kəmərini bağlamayanlar olub

Ilin 10 ayında vətəndaşlara qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlandı

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu kibertəhlükəsizlik sisteminin yenilənməsi ilə bağlı tender elan edib

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Kamran Əsədovun 3 il həbsi tələb edildi

QDF-in maliyyə dəstəyi ilə Laçının “Bəylik Bağları”nda ağacəkmə aksiyası keçirildi - FOTO

Dövlət başçısı: Biz elə güclü olmalıyıq ki, bundan sonra Azərbaycana zərər vermək heç kimin ağlına belə gəlməsin

Avant Group AIREX 2026 sərgisində yeni irimiqyaslı Caspi Yards layihəsini təqdim etdi - FOTO - VİDEO

Son xəbərlər

Samsung OLED televizoru Azərbaycanda: dərin qara, oyun gücü və incəsənət bir televizorda

Bu gün, 15:29

Azərbaycanda 10 ayda yol qəzalarında ölənlərin 32 faizdən çoxu təhlükəsizlik kəmərini bağlamayanlar olub

Bu gün, 15:20

İlham Əliyev Dublində Volodimir Zelenski ilə görüşüb

Bu gün, 15:14

Ilin 10 ayında vətəndaşlara qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlandı

Bu gün, 15:03

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu kibertəhlükəsizlik sisteminin yenilənməsi ilə bağlı tender elan edib

Bu gün, 14:52

Dövlət büdcəsinin gəlirləri proqnozu üstələyib

Bu gün, 14:27

Bu şəxslər üçün şad xəbər: Elektrik xərcinin yarısını dövlət ödəyəcək

Bu gün, 14:04

Hakimi təhqir edən futbolçu və məşqçi cərimə edildi - AFFA-dan qərar

Bu gün, 14:02

Qubada qəbiristanlıqdan meyit tapılıb

Bu gün, 13:54

COP31-də Azərbaycan pavilyonunda mühüm iqlim müzakirəsi: erkən xəbərdarlıq sistemlərinə regional baxış

Bu gün, 13:32

“Trendyol” 2030-cu ilədək dayanıqlılıq hədəflərini açıqladı

Bu gün, 13:14

Mikayıl Cabbarov DÇ-də medal qazanan idmançılarla görüşdü - FOTO

Bu gün, 13:03

Almaniyada vəfat edən Əməkdar artist Arif Mirzəyevin nəşi Azərbaycana gətiriləcək

Bu gün, 12:47

“Güneşin Doğduğu Yer” serialı ətrafında yaranan qalmaqal fonunda Burak Özçivitdən gözlənilməz açıqlama - VİDEO

Bu gün, 12:40

Atasının ölümünə səbəb olan sürücüyə şərti cəza verilib

Bu gün, 12:38

Şəkidə 100-dən çox fıstıq ağacını qanunsuz kəsən 6 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 12:30

Sabah Azərbaycanda 20 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 12:26

Evdə halı pisləşən 25 yaşlı qız öldü

Bu gün, 12:14

İran ABŞ-ni yeni müharibə ilə bağlı xəbərdar etdi: “Hərbi bazalar legitim hədəfə çevriləcək”

Bu gün, 12:13

Pensiya alanların nəzərinə - Bu tarixdə

Bu gün, 12:06
Bütün xəbərlər