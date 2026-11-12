 İran ABŞ-ni yeni müharibə ilə bağlı xəbərdar etdi: “Hərbi bazalar legitim hədəfə çevriləcək” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

İran ABŞ-ni yeni müharibə ilə bağlı xəbərdar etdi: “Hərbi bazalar legitim hədəfə çevriləcək”

1news Redaksiyası12:13 - Bu gün
İran ABŞ-ni yeni müharibə ilə bağlı xəbərdar etdi: “Hərbi bazalar legitim hədəfə çevriləcək”

İran ABŞ-ni ölkəyə qarşı mümkün yeni hərbi əməliyyatın ağır nəticələri barədə xəbərdar edib.

Tehran bəyan edib ki, Vaşinqtonun yeni müharibəyə başlaması halında Qərbi Asiyadan Avropayadək hücumda iştirak edən bütün hərbi bazalar İranın zərbələri üçün legitim hədəf olacaq.

1news.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bunu İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rzayi sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı açıqlamada bildirib.

O qeyd edib ki, ABŞ İrana qarşı yeni müharibəyə başlayarsa, bu hücumda iştirak edən heç bir hərbi baza İranın zərbələrindən kənarda qalmayacaq.

Rzayi belə bir ssenaridə İrana qarşı hücumlar üçün istifadə ediləcək hərbi bazaların təhlükəsiz hesab edilə bilməyəcəyini vurğulayıb.

“Güvənli məsafə yoxdur, təhlükəsiz sığınacaq yoxdur, toxunulmazlıq yoxdur”, - deyə o bildirib.

Paylaş:
147

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Dublində Volodimir Zelenski ilə görüşüb

Cəmiyyət

Dövlət büdcəsinin gəlirləri proqnozu üstələyib

Dünya

İran ABŞ-ni yeni müharibə ilə bağlı xəbərdar etdi: “Hərbi bazalar legitim hədəfə çevriləcək”

Cəmiyyət

2027-ci ildə mədəniyyət, media və idman sahələrinə 643 milyon manat ayrılacaq

Dünya

İran ABŞ-ni yeni müharibə ilə bağlı xəbərdar etdi: “Hərbi bazalar legitim hədəfə çevriləcək”

İran Argentina Hərbi Dəniz və Hərbi Hava qüvvələrini terror təşkilatı elan edib

Bu gün Antalyada COP31 Liderlər Zirvəsi keçiriləcək

Cənubi Koreyada avtobus 30-dan çox avtomobillə toqquşub, 57 nəfər xəsarət alıb

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Filippində göyərtəsində altı xarici vətəndaşın olduğu təyyarə qəzaya uğrayıb

Yaponiyada zəlzələ olub

Efiopiyada silahlı hücum: 34 nəfər öldürülüb

İzmirdə fabrikdə partlayış: Ölənlərin sayı 6-ya çatdı - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Samsung OLED televizoru Azərbaycanda: dərin qara, oyun gücü və incəsənət bir televizorda

Bu gün, 15:29

Azərbaycanda 10 ayda yol qəzalarında ölənlərin 32 faizdən çoxu təhlükəsizlik kəmərini bağlamayanlar olub

Bu gün, 15:20

İlham Əliyev Dublində Volodimir Zelenski ilə görüşüb

Bu gün, 15:14

Ilin 10 ayında vətəndaşlara qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlandı

Bu gün, 15:03

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu kibertəhlükəsizlik sisteminin yenilənməsi ilə bağlı tender elan edib

Bu gün, 14:52

Dövlət büdcəsinin gəlirləri proqnozu üstələyib

Bu gün, 14:27

Bu şəxslər üçün şad xəbər: Elektrik xərcinin yarısını dövlət ödəyəcək

Bu gün, 14:04

Hakimi təhqir edən futbolçu və məşqçi cərimə edildi - AFFA-dan qərar

Bu gün, 14:02

Qubada qəbiristanlıqdan meyit tapılıb

Bu gün, 13:54

COP31-də Azərbaycan pavilyonunda mühüm iqlim müzakirəsi: erkən xəbərdarlıq sistemlərinə regional baxış

Bu gün, 13:32

“Trendyol” 2030-cu ilədək dayanıqlılıq hədəflərini açıqladı

Bu gün, 13:14

Mikayıl Cabbarov DÇ-də medal qazanan idmançılarla görüşdü - FOTO

Bu gün, 13:03

Almaniyada vəfat edən Əməkdar artist Arif Mirzəyevin nəşi Azərbaycana gətiriləcək

Bu gün, 12:47

“Güneşin Doğduğu Yer” serialı ətrafında yaranan qalmaqal fonunda Burak Özçivitdən gözlənilməz açıqlama - VİDEO

Bu gün, 12:40

Atasının ölümünə səbəb olan sürücüyə şərti cəza verilib

Bu gün, 12:38

Şəkidə 100-dən çox fıstıq ağacını qanunsuz kəsən 6 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 12:30

Sabah Azərbaycanda 20 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 12:26

Evdə halı pisləşən 25 yaşlı qız öldü

Bu gün, 12:14

İran ABŞ-ni yeni müharibə ilə bağlı xəbərdar etdi: “Hərbi bazalar legitim hədəfə çevriləcək”

Bu gün, 12:13

Pensiya alanların nəzərinə - Bu tarixdə

Bu gün, 12:06
Bütün xəbərlər