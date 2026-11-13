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Cəmiyyət

Gələn il bu müavinətlər artırılacaq

1news Redaksiyası14:26 - Bu gün
Gələn il bu müavinətlər artırılacaq

2027-ci ildə uşağın doğulmasına görə birdəfəlik və 3 yaşınadək uşaqlara qulluğa görə aylıq sosial müavinətlərin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması nəzərdə tutulur.

1news.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin sədri, deputat Hicran Hüseynova parlamentin üç komitəsinin bugünkü birgə iclasında "Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib.

O bildirib ki, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məsələsi daim diqqət mərkəzindədir və iqtisadi çətinliklər bu prosesə mane olmayıb.

Deputatın sözlərinə görə, əksinə, bütün növ pensiyaların, sosial müavinətlərin, təqaüdlərin və digər ödənişlərin məbləği hər il artırılıb.

"Gözlənildiyi kimi, gələn il də dövlət büdcəsi sosial yönümlü olacaq", - deyə o bildirib.

Komitə sədri xüsusilə gələn il bir sıra birdəfəlik və aylıq sosial müavinətlərin, o cümlədən uşağın doğulmasına görə birdəfəlik müavinətin və 3 yaşınadək uşaqlara qulluğa görə aylıq müavinətlərin əsaslı şəkildə artırılmasının nəzərdə tutulduğunu vurğulayıb.

O, həmçinin bildirib ki, hər il olduğu kimi, 2027-ci ilin dövlət büdcəsində də məişət zorakılığına, insan alverinə və erkən nikaha məruz qalmış şəxslərə, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlara və onların ailə üzvlərinə dəstək göstərilməsi üçün vəsait ayrılıb.

H.Hüseynovanın sözlərinə görə, həmin vəsait bu şəxslərlə sosial, psixoloji və sosial-psixoloji işin təşkilinə, eləcə də bu qəbildən olan digər məsələlərin həllinə yönəldiləcək.

Deputat digər təkliflərin də zamanla reallaşacağına əminliyini ifadə edib.

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