“Bank Avrasiya”nın anatomiyası: likvidlik çatışmazlığı, dövlət “damcısından” asılılıq və keçmiş benefisiarların sirri
Bu məqalə 83 milyon manatlıq zəmanətlər saxlayan, dövlət maliyyələşməsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılı olan və xroniki likvidlik çatışmazlığı ilə üzləşən bankın 18 illik tarixinin dərin təhlilini təqdim etməyə çalışır.
2025-ci ilin sonunda geniş ictimaiyyətə o qədər də tanış olmayan “Bank Avrasiya” (Lisenziya №251, Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfindən 28.11.2007-ci ildə verilmişdir) Azərbaycan maliyyə bazarında fəaliyyətinin 18-ci ildönümünü qeyd etdi.
Bu illər ərzində bank iki milli valyuta devalvasiyası, qlobal maliyyə böhranı, pandemiya və tənzimləyici tələblərin sərtləşdirilməsinin bir neçə dalğasını yaşadı.
O, Azərbaycan Mərkəzi Bankının lisenziyası ilə fəaliyyət göstərən və məcmu kapitalı 88 milyon manatı aşan qurum olaraq qalır.
Lakin bankın bütün mövcudluğu dövründə — 2008-ci ildəki ilk auditor hesabatlarından 2025-ci ilin əvvəlindəki prudensial məlumatlara qədər — maliyyə hesabatlarının ətraflı təhlili bu qurumun biznes modelini sual altına qoyan davamlı struktur xüsusiyyətlərini üzə çıxarır. Söhbət pozuntulardan və ya sui-istifadələrdən deyil, formal sabitlik göstəriciləri ilə real risk profili arasındakı fundamental uyğunsuzluqdan gedir.
Bu material yalnız açıq mənbələrə — "Baker Tilly", "Moore Stephens" və "RSM Azerbaijan" beynəlxalq audit şirkətləri tərəfindən təsdiqlənmiş maliyyə hesabatları, həmçinin Azərbaycan Mərkəzi Bankının tələblərinə uyğun olaraq açıqlanan prudensial hesabatlara əsaslanır.
18 illik “məhdud görüntü” rejimi
“Bank Avrasiya”nın tarixi 2007-ci ildə, bank fəaliyyəti üçün lisenziyanın alınmasından başlayır. İlk illəri Azərbaycanda kredit sıçrayışına — ölkənin bank sektorunun iki rəqəmli artım templəri nümayiş etdirdiyi və tənzimləyici tələblərin hələ indiki sərtlik səviyyəsinə çatmadığı dövrə təsadüf etdi.
Təhlil üçün mövcud olan ən erkən auditor hesabatlarında belə diqqətəlayiq bir xüsusiyyət qeydə alınır: beynəlxalq auditorlar ildən-ilə "Şərti müsbət rəy" (Qualified Opinion) adlanan rəy verirdilər. Səbəb on beş ildən çox müddət ərzində dəyişməz qaldı — bank son nəzarət edən benefisiar haqqında məlumatı açıqlamırdı ki, bu da formal olaraq Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı (IAS) 24 "Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatların açıqlanması"nın tələblərinə zidd idi.
Tarixinin böyük hissəsində bankın səhmdarlar strukturuna üç əsas iştirakçı daxil idi: Azərbaycan şirkətləri "Euro Standard" MMC və "Azbizneskom" MMC, həmçinin məlumat açıqlama tələbləri məhdud olan yurisdiksiyada qeydiyyatdan keçmiş ofşor "Tayning Global Ink." şirkəti.
Lakin 2024 maliyyə ili üçün mövcud olan son auditor hesabatına görə, mülkiyyət strukturu əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qaldı.
Ofşor səhmdar "Tayning Global Ink." artıq sahiblər arasında görünmür. "Euro Standard" da kapitaldan çıxdı. Onların yerini "Top Properties" MMC (49,5%) və fiziki şəxs Rüstəm Eynullayev (1%) tutdu. "Azbizneskom"un payı 25%-dən 49,5%-ə yüksəldi.
Bu transformasiya Azərbaycan bank sektoruna şəffaflıq tələblərinin ümumi sərtləşdirilməsi kontekstində baş verdi.
Lakin ofşor səhmdarın uzunmüddətli mövcudluğu və auditorların benefisiarların açıqlanması ilə bağlı sistematik qeyd-şərtləri faktı bankın institusional tarixinin olduqca müəmmalı hissəsi olaraq qalır.
🌐 Bu yazını başqa dillərlərdə də oxuya bilərsiniz:
The Anatomy of Bank Avrasiya: Liquidity Deficit, Dependence on the Government «IV Drip,» and the Secret of Former Beneficiaries
Анатомия Bank Avrasiya: дефицит ликвидности, зависимость от государственной «капельницы» и секрет бывших бенефициаров
Həddindən artıq kapital paradoksu
İlk baxışda “Bank Avrasiya” kapital sabitliyinin nümunəsidir. 2025-ci ilin əvvəlinə aid prudensial hesabat məlumatlarına görə, bankın məcmu kapitalı 88,47 milyon manat təşkil edir — bu, Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfindən müəyyən edilmiş 50 milyon manat tənzimləyici minimumunu əhəmiyyətli dərəcədə üstələyir.
Bundan əlavə, bankın kapital adekvatlığı əmsalı fövqəladə səviyyələrə çatır. Riskə görə ölçülmüş aktivlərin 160,3 milyon manat olduğu halda, kapitalın riskli aktivlərə nisbəti təqribən 55% təşkil edir. Müqayisə üçün: tənzimləyici standart minimum 10-12% səviyyəsini nəzərdə tutur və əksər kommersiya bankları 15-25% diapazonunda fəaliyyət göstərir.
Bu qədər yüksək kapital adekvatlığı əmsalı ənənəvi olaraq mühafizəkar risk idarəçiliyinin əlaməti kimi şərh olunur. Lakin bank biznesi kontekstində həddindən artıq kapitallaşma başqa bir məqama işarə edə bilər — gəlir gətirən aktivlərə resursları səmərəli şəkildə yerləşdirmək qabiliyyətinin və ya istəyinin olmamasına.
2025-ci ilin əvvəlinə “Bank Avrasiya”nın kredit portfeli 137,14 milyon manat təşkil edib. Məcmu aktivlərin 214,5 milyon manat olduğu halda, bu o deməkdir ki, bank resurslarının yalnız təqribən 64%-ni kreditləşməyə yönəldir — bu rəqəm müqayisə edilə bilən ölçülü banklar üçün sənaye ortalamalarından əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır.
Təbii sual yaranır: əməliyyat ehtiyaclarını əhəmiyyətli dərəcədə aşan kapital toplayan, lakin bankın əsas fəaliyyət növündə — real iqtisadiyyatın kreditləşdirilməsində məhdud aktivlik nümayiş etdirən maliyyə institutu hansı iqtisadi funksiyanı yerinə yetirir?
Kredit portfelinin anatomiyası: coğrafiya və keyfiyyət
“Bank Avrasiya”nın kredit portfelinin strukturunun ətraflı təhlili bankın spesifik institusional mənzərəsini tamamlayan bir neçə maraqlı xüsusiyyəti üzə çıxarır.
Birinci xüsusiyyət — coğrafi konsentrasiya. Kredit riski hesabatının məlumatlarına görə, məcmu kredit portfelindəki 137,14 milyon manatdan 111,8 milyonu (81,5%) Bakıda yerləşən borcalanlara aiddir. Bankın regional mövcudluğu minimal olaraq qalır — paytaxtdan kənarda kreditləşmə portfelin beşdə birindən azını təşkil edir.
Özünü universal kommersiya institutu kimi mövqeləndirən bank üçün belə konsentrasiya qeyri-adidir. Bu, ya paytaxt bazarına diqqəti cəmləmək üzrə qəsdən seçilmiş biznes strategiyası, ya da filial şəbəkəsi və müştəri bazasındakı məhdudiyyətlərlə izah oluna bilər.
İkinci xüsusiyyət — problemli kreditlərin (NPL) əhəmiyyətli payı. 2025-ci ilin əvvəlinə vaxtı keçmiş borcun həcmi 17,28 milyon manat, yəni məcmu kredit portfelinin 12,6%-ni təşkil edir. Bu, müqayisə edilə bilən ölçülü banklar üçün ortalama göstəriciləri üstələyir.
Lakin ən narahatedici aspekt təkcə NPL səviyyəsinin özü deyil, onun gecikdirmə müddətinə görə strukturudur. Ətraflı prudensial hesabat məlumatlarına görə, 17,28 milyon manat vaxtı keçmiş borcdan 15,89 milyon manatı — yəni bütün problemli kreditlərin 92%-i — bir ildən çox gecikdirmə müddətinə malikdir.
Bu rəqəm ayrıca nəzərdən keçirilməyi tələb edir. On iki aydan çox müddətdə borcalan tərəfindən xidmət göstərilməyən kredit əksər hallarda bərpa şansları minimal olan ümidsiz borc təşkil edir. Beynəlxalq bank praktikası bütün yığım tədbirləri tükəndikdən sonra belə aktivlərin silinməsini nəzərdə tutur. Onları balansda saxlamaq kapitala birdəfəlik zərbənin qarşısını alır, lakin qurumun faktiki maliyyə vəziyyətinin təhrif olunmuş mənzərəsini yaradır.
Bank 15,2 milyon manat (portfelin 11%-i) məbləğində kredit itkiləri üzrə ehtiyatlar formalaşdırıb. Formal olaraq bu, aşkar edilmiş problemli borcun həcminə demək olar ki, uyğundur. Lakin NPL-lərin əhəmiyyətli hissəsi çoxillik ödənilməmə tarixçəsi olan "ölü" aktivləri təmsil edirsə, yaradılmış ehtiyatların adekvatlığı və kredit riskinin qiymətləndirilməsinin uyğunluğu barədə suallar yaranır.
Üçüncü xüsusiyyət — iri kredit risklərinin konsentrasiyası. Hesabat məlumatları 12,77 milyon manat borcu olan bir borcalanın mövcudluğunu göstərir ki, bu da bankın məcmu kapitalının 14%-ni təşkil edir. Bu rəqəm formal olaraq məqbul hədlər daxilindədir, lakin bankın məhdud sayda iri müştərilərdən əhəmiyyətli asılılığını göstərir.
Likvidlik məsələsi: xroniki struktur çatışmazlığı
Əgər “Bank Avrasiya”nın kapital adekvatlığı göstəricilərini həddindən artıq müsbət kimi xarakterizə etmək mümkündürsə, likvidlik vəziyyəti onun tam əksini təmsil edir.
Likvidlik riski hesabatının təhlili bankın aktivləri və öhdəliklərinin ödəmə müddətləri arasında davamlı struktur balanssızlığını üzə çıxarır. 2025-ci ilin əvvəlinə bankın ani öhdəlikləri — yəni müştərilərin dərhal geri tələb etmək hüququna malik olduğu vəsaitlər — 61,04 milyon manat təşkil edirdi.
Bu öhdəlikləri ödəmək üçün dərhal əlçatan olan likvid aktivlər 30,73 milyon manat kimi qiymətləndirilir.
Fərq 30,31 milyon manat təşkil edir. Başqa sözlə, bank tələbə görə bütün öhdəlikləri eyni vaxtda yerinə yetirmək üçün lazım olan vəsaitin yalnız yarısına malikdir.
Normal bazar şəraitində belə fərq birbaşa təhlükə yaratmır: bütün əmanətçilərin eyni vaxtda vəsaitlərinin qaytarılmasını tələb etmə ehtimalı statistik olaraq aşağıdır. Banklar ənənəvi olaraq banklar arası bazara və tənzimləyicinin kredit xətlərinə çıxışı saxlamaqla bu riski idarə edirlər.
Lakin inam itirilməsi vəziyyətində — istər mənfi xəbərlər, şayiələr, istərsə də sistemli böhran səbəbindən — məhz ani likvidlik göstəricisi bankın kənardan yardım olmadan "bank basqını"ndan sağ çıxmaq qabiliyyətini müəyyən edir. 30 milyon manat çatışmazlığı o deməkdir ki, “Bank Avrasiya” belə ssenaridə Mərkəzi Bankın təcili dəstəyindən kritik şəkildə asılı olacaq.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu struktur balanssızlıq müvəqqəti hadisə deyil. Əvvəlki illərin hesabatlarının retrospektiv təhlili göstərir ki, ani aktivlər və öhdəliklər arasındakı fərq xroniki xarakter daşıyır və ildən-ilə təkrarlanır.
Balansdan kənar öhdəliklər
Təhlil zamanı aşkar edilmiş ən əhəmiyyətli risk faktoru “Bank Avrasiya”nın balansdan kənar öhdəliklərinin — ilk növbədə verilmiş bank zəmanətlərinin həcmi kimi görünür.
Prudensial hesabata görə, bank tərəfindən verilmiş zəmanətlərin məcmu həcmi 83,18 milyon manat təşkil edir. Bu rəqəm bankın bütün məcmu kapitalının (88,47 milyon manat) ölçüsü ilə müqayisə oluna bilər və onun 94%-ni təşkil edir.
Bank zəmanəti bankın müştərinin özü bunu edə bilmədiyi halda üçüncü tərəf qarşısında maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirmək öhdəliyidir. Tələb irəli sürülənə qədər zəmanət bankın balansında öhdəlik kimi əks olunmur — o, "balansdan kənar", maliyyə hesabatlarının qeydlərində mövcuddur.
Lakin risk nöqteyi-nəzərindən zəmanət kreditlə ekvivalentdir: prinsipal (zəmanət verilmiş şəxs) defolt olan halda bank öz vəsaitlərindən ödəniş etməyə borcludur. Beləliklə, 83 milyon manat balansdan kənar zəmanətlər potensial öhdəliyi təmsil edir ki, onun reallaşması bankın demək olar ki, bütün kapitalını birdəfəlik sıfırlaya bilər.
Əsas sual: bu zəmanətlərin benefisiarları kimlərdir?
Prudensial hesabat konkret alıcılar haqqında məlumatı açıqlamır. Lakin nəzəri olaraq, zəmanətlərin əhəmiyyətli hissəsi bankın səhmdarları və ya onların biznes maraqları ilə əlaqəli şirkətlər lehinə verilmişdirsə, bu, bankın faktiki olaraq əlaqəli strukturların öhdəliklərini təmin etmək aləti kimi çıxış etdiyi xüsusi biznes-model yarada bilərdi.
Belə model əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar üzrə prudensial limitlərə riayət edildikdə problemli hesab olunmur. Lakin o, konkret bankın iqtisadi funksiyasının daha dəqiq başa düşülməsini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirir: maliyyə vasitəçiliyi institutundan o, məhdud sayda benefisiarlar qrupu üçün risklərin idarə edilməsi mexanizminə çevrilir.
Zəmanətlərin kapitala nisbəti 94% olduqda, prinsipallar arasında hətta nisbətən kiçik faiz defoltlar bankın kapital bazasını kritik şəkildə sarsıda bilər. Zəmanətlərin 15-20%-i tələb olunarsa, məcmu kapital 50 milyon manat tənzimləyici minimumundan aşağı düşəcək.
Belə ssenaridə bankın əmanətçilər qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirə bilib-bilməyəcəyi ayrıca sualdır.
Dövlət maliyyələşməsi: institusional asılılıq
“Bank Avrasiya”nın öhdəliklərinin strukturu, xüsusilə dövlət mənbələrinin onun əməliyyatlarının maliyyələşdirilməsindəki rolu xüsusi diqqətə layiqdir.
2024-2025-ci illər hesabat məlumatlarına görə, bankın Azərbaycan Mərkəzi Bankı və dövlət fondları qarşısında öhdəlikləri 51,5 milyon manat təşkil edir. Bankın məcmu öhdəliklərinin (125,7 milyon manat) strukturunda bu maddə 41% — bütün maliyyələşmə mənbələri arasında ən böyük pay təşkil edir.
Müqayisə üçün: müştəri depozitlərinin (fiziki və hüquqi şəxslərin vəsaitləri) həcmi 71,4 milyon manat təşkil edir. Beləliklə, dövlət maliyyələşməsi yalnız kiçik fərqlə bazar depozitlərindən geri qalır və hər hansı digər tək resurs mənbəyini əhəmiyyətli dərəcədə üstələyir.
Belə maliyyələşmə strukturu bazar əməliyyatlarına yönəlmiş kommersiya bankı üçün qeyri-tipikdir. Adətən mərkəzi bankın vəsaitləri və inkişaf institutlarının resursları banklar tərəfindən məqsədli kreditləşmə proqramlarını həyata keçirmək üçün istifadə olunur — kiçik biznesin dəstəklənməsi, ipoteka kreditləşməsi, aqrar sektorun maliyyələşdirilməsi. Bu resurslar güzəştli şərtlərlə verilir və onların borcalanların konkret kateqoriyalarına yönəldilməsini nəzərdə tutur.
“Bank Avrasiya”nın aldığı dövlət resurslarını necə istifadə etdiyi və bu istifadənin proqramların nəzərdə tutulan məqsədlərinə uyğun olub-olmadığı məsələsi ayrıca öyrənilməyi tələb edir. Lakin məcmu kapitalı 88 milyon manat olan bankın dövlət institutlarından 51 milyon cəlb etməsi faktının özü qurumun bazar mənbələrindən maliyyələşməni təmin etmək qabiliyyətinin məhdudluğunu göstərir.
Retrospektiv təhlil göstərir ki, dövlət maliyyələşməsindən asılılıq son illərdə güclənib. 2023-cü ildə bank əhəmiyyətli depozit axını ilə üzləşdi: müştəri vəsaitləri 79,6 milyondan 48,4 milyon manata düşdü. Məhz bu dövrdə Mərkəzi bank və dövlət fondlarından borclanmalar artdı və faktiki olaraq bazar maliyyələşməsinin itkisini kompensasiya etdi.
Rentabellik: miqyas yoxsa, məqsəd iqtisadiyyatı?
“Bank Avrasiya”nın maliyyə nəticələri qeyri-standart biznes modeli olan qurumun mənzərəsini tamamlayır.
Bankın 2024-cü il üçün xalis mənfəəti 3,7 milyon manat təşkil etdi — əvvəlki ilin nəticəsi (3,6 milyon) ilə müqayisə edilə bilən rəqəm. Məcmu aktivlərin 214,5 milyon manat olduğu halda, aktivlərin rentabelliyi (ROA) təqribən 1,7% təşkil edir — Azərbaycan bank sektoru üçün ən aşağı diapazon dəyəri.
Kapitalın rentabelliyi (ROE), xalis mənfəət 3,7 milyon və kapital 88 milyon olduqda, təqribən 4,2% təşkil edir. Müqayisə üçün: səmərəli fəaliyyət göstərən kommersiya bankları adətən 10-15% diapazonunda ROE nümayiş etdirir.
Həddindən artıq kapitallaşma ilə birlikdə aşağı kapital rentabelliyi iqtisadi paradoks yaradır. Bankın səhmdarları alternativ investisiyalardan — o cümlədən sadəcə digər banklarda depozitə vəsait yerləşdirməkdən — əhəmiyyətli dərəcədə aşağı gəlir gətirən 88 milyon manat bağlanmış kapitala malikdirlər.
Rasional iqtisadi məntiq nöqteyi-nəzərindən belə vəziyyət səhmdarları ya kapitaldan gəliri artırmaq üçün əməliyyatları intensivləşdirməyə, ya dividendlər vasitəsilə artıq kapitalı çıxarmağa, ya da biznesi daha səmərəli operatora satmağa sövq etməlidir.
Bu ssenarilərdən heç birinin uzun illər ərzində reallaşmaması faktı bankın sahibləri üçün iqtisadi funksiyasının rentabellik göstəriciləri ilə deyil, başqa amillərlə — bank infrastrukturuna çıxış, müəyyən növ əməliyyatların aparılması imkanı və ya strateji aktiv kimi bank lisenziyasının saxlanması ilə müəyyən edildiyini güman etməyə əsas verir.
Əməliyyat dinamikası: daralma və sabitləşmə
Son illərdə “Bank Avrasiya”nın əsas göstəricilərinin dinamikasının təhlili xarakterik trayektoriyanı üzə çıxarır: turbulentlik dövründən sonra bank əməliyyat daralması əlamətləri ilə nəzarətli sabitləşmə mərhələsinə daxil oldu.
Bu prosesin ən ifadəli göstəricisi depozit bazasının dinamikası oldu. 2023-cü ildə müştəri vəsaitlərinin həcmi demək olar ki, 40% azaldı — 94,9 milyondan 68,1 milyon manata (auditor məlumatlarına görə). 2025-ci ilə qədər depozitlər qismən 71,4 milyon manata bərpa olundu, lakin 2022-ci il səviyyələrindən əhəmiyyətli dərəcədə aşağı qalır.
Bank sektorunun ümumi sabitliyi şəraitində bu miqyasda depozit axını adətən ya müştəri etibarının itirilməsini, ya da bankın faiz dərəcələrini qaldırmaqla depozitlər uğrunda rəqabət aparmamaq qəsdən qərarını göstərir. Nəzərə alsaq ki, bank itirilmiş resursları dövlət maliyyələşməsi hesabına kompensasiya etdi, ikinci ssenari daha ehtimal görünür.
Kredit portfeli nisbi sabitlik nümayiş etdirir: 137 milyon manata artdıqdan sonra təqribən bu səviyyədə qalır. Lakin portfelin keyfiyyəti, yuxarıda göstərildiyi kimi, köhnəlmiş işləməyən kreditlərin yüksək payı səbəbindən suallar doğurur.
Bankın məcmu aktivləri 214,5 milyon manata artdı ki, bu da formal olaraq biznesin genişlənməsini göstərir. Lakin bu artım əsasən kreditləşmə fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi ilə deyil, likvid aktivlərin və qiymətli kağızlara investisiyaların artması ilə təmin edildi.
Cavabsız suallar...
Təsvir olunan amillər toplusu — bankın tarixinin böyük hissəsində ofşor səhmdarın xroniki mövcudluğu, auditorların benefisiarların açıqlanması ilə bağlı sistematik qeyd-şərtləri, struktur ani likvidlik çatışmazlığı, balansdan kənar zəmanətlərin fövqəladə həcmi və dövlət maliyyələşməsindən əhəmiyyətli asılılıq — bəlkə də yalnız tənzimləyicinin — Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının cavablandıra biləcəyi bir sıra suallar qaldırır.
Lakin bu təhlil tənzimləyicinin hərəkətlərini qiymətləndirmək iddiasında deyil — bunun üçün nəzarət orqanının daxili sənədlərinə çıxış tələb olunardı.
Yekun qiymətləndirmə: maliyyə aləti kimi bank
“Bank Avrasiya”nın tarixi kommersiya bankının klassik modelindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən institusional modeli müəyyən etməyə imkan verir.
Klassik kommersiya bankı əhalidən və bizneslərdən depozitlər cəlb edir, onları real iqtisadiyyata kreditlərə çevirir, faiz marjası və komissiya əməliyyatlarından qazanır və prudensial məhdudiyyətlərə riayət edərək kapitalın rentabelliyini maksimuma çatdırmağa çalışır.
“Bank Avrasiya” fərqli prioritetlər nümayiş etdirir: aşağı rentabellik ilə ultra-yüksək kapitallaşma; coğrafi və müştəri konsentrasiyası ilə məhdud kreditləşmə fəaliyyəti; kapitalın ölçüsü ilə müqayisə edilə bilən kütləvi balansdan kənar öhdəliklər; bazar depozitlərinin axını fonunda dövlət maliyyələşməsindən əhəmiyyətli asılılıq.
Belə profil beynəlxalq praktikada "captive bank" və ya "treasury company" adlanan — açıq bazarda işləmək üçün deyil, məhdud sayda benefisiarlar qrupunun xüsusi ehtiyaclarına xidmət etmək üçün yaradılmış maliyyə institutu üçün daha tipikdir.
Belə model qeyri-qanuni deyil. O, mütləq pozuntular və ya sui-istifadələr nəzərdə tutmur. Lakin institusional formanın (tam lisenziyalı universal kommersiya bankı) əməliyyatların faktiki məzmununa uyğun olub-olmadığı sualını qaldırır.
Təhlilin nəticəsində cavabları “Bank Avrasiya”nın biznes modelinin başa düşülməsini tamamlaya biləcək bir sıra suallar qalır:
Zəmanət portfeli ilə bağlı: 83 milyon manat bank zəmanətlərinin prinsipalları (alıcıları) kimlərdir? Bu öhdəliklərin sənaye strukturu necədir? Zəmanətlərin hansı payı bankın səhmdarları ilə əlaqəli tərəflər lehinə verilmişdir?
Kredit portfeli ilə bağlı: Bir ildən çox gecikmə müddəti olan vaxtı keçmiş borcları yığmaq üçün hansı tədbirlər görülür? Bu aktivlərin bərpası perspektivləri necədir? Bank niyə ümidsiz borcları silmir?
Dövlət maliyyələşməsi ilə bağlı: Mərkəzi Bank və dövlət fondlarından 51,5 milyon manat hansı proqramlar çərçivəsində cəlb edilmişdir? Bu resursların nəzərdə tutulan məqsədi nədir? Faktiki istifadə bəyan edilmiş məqsədlərə uyğundurmu?
Nəticə
2025-ci ildə “Bank Avrasiya” formal olaraq sabit kapital göstəriciləri olan, lakin onu tipik kommersiya bankından fərqləndirən ifadəli struktur xüsusiyyətləri olan maliyyə institutudur.
Müxtəlif amillər toplusu (aşağı rentabellik ilə həddindən artıq kapitallaşma, xroniki ani likvidlik çatışmazlığı, balansdan kənar zəmanətlərin fövqəladə həcmi, dövlət maliyyələşməsindən asılılıq və benefisiar strukturu ilə bağlı məhdud şəffaflığın uzunmüddətli tarixi) iqtisadi funksiyası bazar məntiqi ilə deyil, məhdud sayda benefisiarlar dairəsinin xüsusi ehtiyacları ilə müəyyən edilən bir qurumun profilini formalaşdırır.
Bu qənaət, əlbəttə ki, həddindən artıq şübhəçiliyin təzahürü deyil — o, açıq hesabatların təhlilinə əsaslanan müşahidə edilmiş faktların ifadəsidir.
Bazar, tənzimləyici, qarşı tərəflər və bankın müştəriləri üçün bir sual əsas olaraq qalır: kapitalının 94%-i həcmində zəmanət saxlayan və eyni zamanda 30 milyon manat xroniki ani likvidlik çatışmazlığından əziyyət çəkən qurumun biznes-modeli nə dərəcədə dayanıqlıdır?
Bank böhranlarının tarixi göstərir ki, belə balanssızlıqlar illərlə diqqətdən kənarda qala bilərlər. Lakin yalnız ciddi şoklar gizli riskləri reallaşmış itkilərə çevirənə qədər.
Müəllif: First News Intelligence Unit
Bu material “Bank Avrasiya”nın 2008-2024-cü illər üçün açıq maliyyə hesabatlarının (Baker Tilly, Moore Stephens, RSM Azerbaijan tərəfindən təsdiqlənmiş auditor hesabatları) və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının tələblərinə uyğun olaraq açıqlanan 2025-ci il prudensial hesabatlarının təhlili əsasında hazırlanmışdır.