Azərbaycanda sosial ödənişlərin həcmi artıb
Bu ilin on ayında pensiya, müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımı üzrə əhaliyə ödənilən vəsaitin məbləği açıqlanıb.
Bu barədə 1news.az-a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, 2026-cı ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində pensiya, müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımı üzrə əhaliyə ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 764 milyon manatdan və ya 9,55%-dən çox olmaqla 8,75 milyard manat vəsait ödənilib.
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