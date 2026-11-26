Atalığından şikayət edən azyaşlı sığınacağa yerləşdirildi - VİDEO
Bakıda atalığının davranışlarına dözməyən azyaşlı gecəni parkda keçirib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə “Mehriban Qadın və Uşaq Sığınacağı” paylaşım edib.
Bildirilib ki, vətəndaşlardan biri onu parkda görərək polisə məlumat verib: “Azyaşlı atası həbs olunduqdan sonra anası ilə birlikdə yaşamağa davam edib. Lakin bir müddət sonra anası yenidən ailə qurub, o, çətin günlər yaşayıb. Bildirdiyinə görə, atalığı onunla kobud davranıb və evdə yaşadığı münasibətlər zamanla dözülməz həddə çatıb.
Sonuncu dəfə yaşadığı vəziyyətə dözə bilməyən uşaq gecə saatlarında evdən çıxaraq parka gedib və gecəni orada keçirib. Təsadüfən onu görən vətəndaşlardan biri dərhal polis əməkdaşlarına məlumat verib. Polis əməkdaşları azyaşlını xəstəxanaya yerləşdiriblər. Daha sonra uşaq sığınacağa gətirilib.
Məlumata görə, balacanın 7 aylıq, 1 yaş 7 aylıq, 4 yaşlı, 7 yaşlı və 12 yaşlı bacı-qardaşları var. Bundan əlavə, daha iki bacı-qardaşı doğuşdan sonra həyatını itirib. Hazırda uşağın ən böyük arzusu sığınacaqda qalmaqdır. O, burada özünü təhlükəsiz hiss etdiyini bildirir və başqa yerə getmək istəmədiyini açıq şəkildə ifadə edir”.