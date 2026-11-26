Nəsimi Musayevin həbs müddəti daha 3 ay uzadıldı
Ermənistan sərhədini qanunsuz keçərək Zəngəzur (Sünik) vilayətinin Şəki kəndinə daxil olan Azərbaycan hərbçisi Nəsimi Musayevin həbs müddəti daha 3 ay uzadılıb.
1news.az Axar.az-a istinadla xəbər verir ki, bunu Güclü Ermənistan fraksiyasından olan deputat Anuş Mirzoyan deyib.
O bildirib ki, Gorusda Şəki hadisəsi ilə bağlı iş üzrə ilk məhkəmə iclası keçirilib:
"İttiham tərəfi təqsirləndirilən şəxsin həbs müddətinin daha üç ay uzadılması barədə vəsatət qaldırıb. Məhkəmə vəsatəti təmin edib”.
71