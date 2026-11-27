Aparıcı Fira Cəlilova bağına basqın olunduğunu dedi, DİN-dən iddialara CAVAB
Aparıcı Fira Cəlilovanın Novxanı qəsəbəsində yerləşən bağ evi ilə bağlı iddialara aydınlıq gətirilib.
1news.az xəbər verir ki, DİN-in Mətbuat Xidmətindən bildirilib ki, Novxanı qəsəbəsində yerləşən bağ evlərinin birində axtarışda olan şəxsin yeri müəyyən olunub.
Tədbirlərlə istintaqdan yayınaraq gizlənən, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Əlihüseyn Hüseynov polis tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
Araşdırma aparılır.
Həmçinin oxuyun: 99-ME-666, 90-ME-007: bahalı maşınlarla gələn 15 nəfər gecə vaxtı Fira Cəlilovanın evinə basqın edib
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