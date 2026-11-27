99-ME-666, 90-ME-007: bahalı maşınlarla gələn 15 nəfər gecə vaxtı Fira Cəlilovanın evinə basqın edib
Noyabrın 26-da axşam saat on radələrində teleaparıcı Fira Cəlilovanın Novxanıdakı bağ evinə beş avtomobil yaxınlaşıb.
Onun sözlərinə görə, maşınlardan təxminən on beş nəfər düşüb, bəzilərinin əlində soyuq silah olub. Küçə kamerası onların hasardan necə aşdığını qeydə alıb. Həyətdəki itləri zərərsizləşdirdikdən sonra həmin şəxslər evə daxil olublar. Orada teleaparıcının 63 yaşlı anası və 12 yaşlı oğlu yatırmış.
Cəlilova bildirib ki, evdən üç mobil telefon, qiyməti təxminən 20 min manat olan qədimi boyunbağı və təxminən 10 min manatlıq bir cüt brilyant sırğa götürüblər. Bundan əlavə, müşahidə kameralarını, domofonu və digər elektronikanı söküb aparıblar. Onun sözlərinə görə, çağırılmamış qonaqlar evdə kiminsə olduğunu bilməyiblər. Anası onların arxasınca çıxıb nə lazım olduğunu soruşduqda, səssizcə yığışıb gediblər.
Cəlilovanın özü evi sadəcə başqa evlə səhv saldıqlarını ehtimal edir. Həyətdəki kameraları aparsalar da, onun sözlərinə görə, küçədəkini unudublar. Həmin kameranın görüntüləri indi polisdə və onun "Instagram" səhifəsini açan hər kəsdə var.
Paylaşımda Cəlilova dörd maşının nömrəsini qeyd edib: 99-ME-666, 90-ME-007, 90-YA-094 və 10-CE-025. O, hüquq-mühafizə orqanlarından iştirakçıları müəyyənləşdirməyi, oğurlanmış əşyaları qaytarmağı və təqsirkarları məsuliyyətə cəlb etməyi xahiş edib. İstifadəçilərdən birinə cavab olaraq bildirib ki, artıq polisə ərizə verib. DİN hələlik baş verənləri şərh etməyib.
Bundan sonra isə bu əhvalatda Novxanıdakı gecənin özündən heç də az şey deməyən məqamlar başlayır. Bir neçə saat ərzində video mindən çox bəyənmə və üç yüzə yaxın şərh toplayıb və onun altında sürətlə ayrı bir süjet formalaşıb. On beş nəfər, beş maşın, bahalı avtomobillər, şərhçilərdən birinin qiymətləndirməsinə görə, elə təkcə özü təxminən 10 min manat dəyərində olan nömrələr. Heç kim nömrələri gizlətməyib və tələsməyib. Çoxlarına bu, adi oğurluğa bənzəmir. Və bu müşahidə mahiyyət etibarilə doğrudur. Yanlışlıq ondan çıxarılan nəticədədir.
Şərhlərdən birində baş verənlər qisas və ya ədavət adlandırılır. Digərləri daha irəli gedir: səbəbsiz heç nə olmur, deməli, borc var, "konkret məsələ" var, zərərçəkənin susduğu nəsə var. Bir istifadəçi açıq şəkildə onu hansısa əhvalatı ört-basdır etmək üçün "insanların saf hisslərindən" istifadə etməməyə çağırır. Kimsə onun niyə dərhal 102-yə zəng vurmaq əvəzinə sosial şəbəkələrə üz tutduğuna təəccüblənir. Lentdə "bu, adi oğurluq deyil" fikrindən "o özü nəsə edib" iddiasına qədər məsafə sözün əsl mənasında bir neçə sətir olub.
Sosial psixologiyada bu mexanizm çoxdan ədalətli dünyaya inam kimi təsvir edilib. Əgər insanın başına dəhşətli bir iş gəlibsə, deməli, səbəbi olub. Madam ki səbəbi olub, deməli, belə bir iş görməyən mənim başıma bu gəlməz. Təsəlliverici məntiqdir, amma burada sualla cavabın yeri dəyişik düşüb. Məhz şərhçilərin zərərçəkəndən şübhələnməsinə səbəb olan detallar ən çox narahatlıq doğurmalıdır. On beş nəfər tanınan nömrəli maşınlarla fərdi evə gəlir, itləri zərərsizləşdirir, yaşlı qadının və uşağın yatdığı yerə daxil olur və sakitcə çıxıb gedir. Bu, Fira Cəlilova haqqında deyil. Bu, həmin insanların özlərinə heç nə olmayacağına əminliyindən xəbər verir.
Motiv versiyaları burada ikinci dərəcəlidir. Borcu gecə ziyarəti ilə deyil, məhkəmə yolu ilə tələb edirlər. Ünvanın səhv salınması basqını anlaşılmazlığa çevirmir. Bu yalnız onu göstərir ki, həmin ailənin yerində istənilən şəxs, o cümlədən ən skeptik şərhlərin müəllifləri də ola bilərdi. Və hətta baş verənlərin arxasında ictimaiyyətin hələlik bilmədiyi bir münaqişə dayansa belə, heç bir münaqişə on iki yaşlı oğlanın yatdığı evdə silahlı bir qrup insanın peyda olmasına haqq qazandırmır.
İctimai müraciət də şübhə üçün əsas deyil. Cəlilovanın sözlərinə görə, nömrələr və görüntülər artıq polisdədir. "Instagram" buna yalnız bir şey əlavə edir: indi məsələni minlərlə insan görür və onu unutmaq daha çətin olacaq. Evi həmin gecə təhlükəsiz olmaqdan çıxan bir ailə üçün məsələnin ictimailəşməsini istəmək təbiidir.
Hazırda şərhlərdə verilən suallara istintaq cavab verməlidir: maşınlar kimə məxsusdur, sükan arxasında kim olub, bu insanları məhz həmin evə nə gətirib. Hələlik isə dəqiq məlum olan bir şey var: gecə vaxtı qadın və uşağın yatdığı evə on beş nəfər daxil olub və nəticəsindən çəkinmədən çıxıb gedib.
Söhbətə ev sahibəsinin nədə təqsirkar ola biləcəyindən deyil, məhz bundan başlamaq lazımdır.
1news redaksiyası