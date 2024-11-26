Disney выплатит $43 млн для урегулирования иска о гендерном разрыве в оплате труда

Компания Disney согласилась выплатить $43,25 млн истицам, которые подали коллективный иск о гендерном разрыве в оплате труда.

Сотрудницы утверждали, что политика Disney привела к систематической дискриминации женщин, которым платят меньше, чем их коллегам-мужчинам с тем же опытом работы

Disney согласилась выплатить $43,25 млн, чтобы урегулировать коллективный иск о гендерном разрыве в оплате труда в компании. Об этом сообщает издание Variety.

Иск в отношении компании был подан в 2019 году. Истцы утверждали, что политика Disney, по которой заработная плата нового сотрудника основана на его зарплате у предыдущего работодателя, привела к систематической дискриминации женщин. Исследование, проведенное по заказу истцов, показало, что одной категории женщин платили на 2% меньше, чем их коллегам-мужчинам с тем же опытом работы, а другой — на 0,58% меньше.

Судебный спор начался с иска к Disney продуктового менеджера Ларонды Расмуссен, которая до сих пор работает в компании. Она обнаружила в 2017 году, что шесть мужчин, на той же должности, что и она, зарабатывали значительно больше. Она пожаловалась на неравную зарплату начальству и получила прибавку в размере $25 000. Но, согласно иску, ей все равно платили меньше, чем среднестатистическому коллеге-мужчине. В дальнейшем к заявлению Расмуссен присоединились еще девять женщин.

25 ноября адвокаты истиц подали ходатайство о заключении мирового соглашения с компанией. Оно будет распространяться на наемных сотрудников Disney в Калифорнии. Соглашение об урегулировании претензий требует одобрения судьи. После урегулирования иска тысячи женщин, работавших в Disney с 1 апреля 2015 года, получат чеки, компенсирующие неравенство в оплате труда, отмечает Variety.

Адвокаты Disney ранее отрицали обвинения, утверждая, что невозможно точно сравнить уровни квалификации и опыта в широком спектре несхожих профессий сотрудников. «Мы всегда стремились к справедливой оплате труда наших сотрудников и демонстрировали эту приверженность, и мы рады, что нам удалось урегулировать этот вопрос», — заявил представитель компании.

Источник: Fotbes