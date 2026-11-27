В Азербайджане завершился судебный процесс по делу о гибели Наргиз Наджафовой 1996 года рождения, которая пропала без вести в 2020 году. Спустя четыре года выяснилось, что девушка была убита родным отцом и мачехой.

Как сообщает Xitab24.az, перед судом по делу, рассмотренному в Гянджинском суде по тяжким преступлениям, предстали 1965 года рождения Шикар Наджафов и его 43-летняя супруга Рамила Наджафова.

Виновность Ш. Наджафова и его супруги была доказана по статьям 120.2.1 и 120.2.9 Уголовного кодекса Азербайджана. Шикар Наджафов приговорён к 18 годам лишения свободы, Рамила Наджафова — к 14 годам и 6 месяцам.

Преступление произошло в посёлке Ени Имамгулабейли Агдамского района. Согласно материалам дела, супруги решили убить дочь, объясняя своё решение её образом жизни. Они совершили преступление, когда Наргиз спала.

Отец вошёл в спальню, навалился на дочь, перекрыв ей дыхательные пути, а Рамила удерживала ноги Наргиз, чтобы та не могла двигаться. Затем потерпевшей нанесли удары металлическим ломом в область шеи. Убедившись, что Наргиз умерла, отец с помощью косы и топора расчленил тело дочери.