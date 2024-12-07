Ильяс Умаханов: Парламент Азербайджана прошел непростой путь

Парламент Азербайджана прошел непростой путь.

Важнейшим поворотным моментом в истории страны и парламента стало избрание Гейдара Алиева председателем Верховного Совета. Именно в этот момент была заложена основа будущего стремительного социально-экономического развития Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал первый заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильяс Умаханов в ходе выступления на международной парламентской конференции, посвященной теме «Парламентаризм: традиции и перспективы», проходящей 7 декабря в Милли Меджлисе.

«В сентябре этого года на всей суверенной территории Азербайджана, включая Карабах, состоялись внеочередные парламентские выборы. Они прошли в соответствии с общепризнанными демократическими принципами, народ проголосовал и избрал новый парламент свободным волеизъявлением. Я хочу воспользоваться этой возможностью и поздравить всех членов парламента», - добавил он.