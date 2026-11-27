Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал открытие посольства Эстонии в Баку новой вехой в отношениях двух стран.

Как сообщили в МИД Азербайджана, Байрамов выступил на приеме по случаю официального открытия посольства.

Министр напомнил о давних исторических связях Азербайджана и Эстонии и подчеркнул важность того, чтобы политический диалог между Баку и Таллином приносил конкретные результаты, отвечающие интересам обеих стран.

По словам Байрамова, Азербайджан и Эстония могут расширить сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, транспорта и логистики, энергетики, образования и инноваций, а также активизировать гуманитарные обмены.

Глава МИД также отметил важность укрепления сотрудничества как в рамках действующих двусторонних механизмов, так и на многосторонних площадках.