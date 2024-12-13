Сегодня состоится жеребьевка отборочного раунда ЧМ-2026 по футболу
В швейцарском Цюрихе сегодня состоится жеребьевка отборочного раунда ЧМ-2026 по футболу в европейской зоне.
Как сообщает 1news.az, в мероприятии примут участие главный тренер национальной команды Азербайджана Фернанду Сантуш, советник исполнительного вице-президента АФФА Орхан Ахмедов и директор национальной команды Ильгар Гурбанов.
Церемония жеребьевки, которая стартует в 15:00 по бакинскому времени, будет транслироваться в прямом эфире на канале CBC Sport.
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