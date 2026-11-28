В Мисли Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут ещё два матча XIII тура.

Как сообщает 1news.az, «Туран Товуз» на своём поле встретится с «Кяпазом». Западное дерби начнётся в 16:30.

В следующем матче «Сабах» примет «Араз-Нахчыван». Игра стартует на Sabah Arena в Мардакяне в 19:00. Действующий чемпион с 24 очками занимает второе место, а представитель Нахчывана, проведший на один матч больше своего соперника, с 4 очками располагается на последней строчке.

Мисли Премьер-лига

XIII тур

II круг

28 ноября

16:30 «Туран Товуз» — «Кяпаз»

Арбитры: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рагиль Рамазанов, Намиг Бакиров

Товузский городской стадион

19:00 «Сабах» — «Араз-Нахчыван»

Арбитры: Вугар Гасанли, Вусал Мамедов, Гюльнура Акберзаде, Акбер Ахмедов

Sabah Arena

Отметим, что XIII тур Премьер-лиги завершится завтра.