«Туран Товуз» — «Кяпаз» и «Сабах» — «Араз-Нахчыван»: расписание матчей дня
В Мисли Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут ещё два матча XIII тура.
Как сообщает 1news.az, «Туран Товуз» на своём поле встретится с «Кяпазом». Западное дерби начнётся в 16:30.
В следующем матче «Сабах» примет «Араз-Нахчыван». Игра стартует на Sabah Arena в Мардакяне в 19:00. Действующий чемпион с 24 очками занимает второе место, а представитель Нахчывана, проведший на один матч больше своего соперника, с 4 очками располагается на последней строчке.
Мисли Премьер-лига
XIII тур
II круг
28 ноября
16:30 «Туран Товуз» — «Кяпаз»
Арбитры: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рагиль Рамазанов, Намиг Бакиров
Товузский городской стадион
19:00 «Сабах» — «Араз-Нахчыван»
Арбитры: Вугар Гасанли, Вусал Мамедов, Гюльнура Акберзаде, Акбер Ахмедов
Sabah Arena
Отметим, что XIII тур Премьер-лиги завершится завтра.