В Минздраве проведена операция: есть задержанные - ВИДЕО
Сотрудники правоохранительных органов провели операцию в Министерстве здравоохранения Азербайджана.
Операция связана с делом о пластических псевдохирургах, которое вызвало широкий резонанс в стране.
Как сообщает bakupost.az, в ходе оперативных мероприятий задержаны 6 должностных лиц.
Одна из них - начальник отдела кадров, науки и образования ведомства Саида Рустамова.
Отметим, что ее имя в последние дни упоминалось в связи с делом о поддельных сертификатах.
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