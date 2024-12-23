В Минздраве проведена операция: есть задержанные - ВИДЕО

Сотрудники правоохранительных органов провели операцию в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

Операция связана с делом о пластических псевдохирургах, которое вызвало широкий резонанс в стране.

Как сообщает bakupost.az, в ходе оперативных мероприятий задержаны 6 должностных лиц.

Одна из них - начальник отдела кадров, науки и образования ведомства Саида Рустамова.

Отметим, что ее имя в последние дни упоминалось в связи с делом о поддельных сертификатах.