Церемония прощания с народной артисткой Эльмирой Шабановой состоится завтра в 11:00 в мечети Тезепир.

Об этом сообщила АПА дочь покойной.

«Церемония прощания состоится в мечети Тезепир. Затем мы похороним её рядом с моим отцом на Ясамальском кладбище», — сказала она.

18:51

В возрасте 86 лет скончалась народная артистка Азербайджана Эльмира Шабанова.

Информацию об этом распространила семья актрисы.

Отметим, что Эльмира Балахусейн кызы Шабанова родилась 1 ноября 1940 года в Баку. Она окончила Азербайджанский государственный институт искусств имени М. А. Алиева, где сначала училась на актёрском (1958–1962), а затем на режиссёрском факультете.

Ещё на первом курсе института она вышла замуж за режиссёра Руфата Шабанова, который запретил ей сниматься в кино.

Эльмира Шабанова была супругой режиссёра Руфата Шабанова и матерью режиссёра Фуада Шабанова.

На киностудии «Азербайджанфильм» актриса снялась почти в 30 художественных фильмах. В 1977 году она вернулась в кино, сыграв в короткометражном фильме «На пороге несчастья». Особенно активно в 1980-е годы она создавала запоминающиеся образы в кино, на радио и телевидении.

Среди них особое место занимает роль Хамиды ханум в фильме «Окно печали», снятом по сценарию и под режиссурой Анара.