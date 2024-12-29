Чемодан, «Звартноц», Европа: Кто мешает подписанию мирного договора, или миссии ЕС не место здесь

Непомерно затянувшаяся миссия Евросоюза на условной границе как один из факторов, отодвигающих подписание мирного договора, серьезно грозит торможением процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Шпионские «игры с биноклями» привели к тому, что «евронаблюдатели» окончательно заблудились в изначальных ориентирах - миссия ощутимо растянула время, место и цели своего мандата и, постепенно расширяя ареал своей рассредоточенности на границе, трансформировалась из краткосрочной в долгосрочную, из гражданской в военизированную, из европейской в натовскую.

«Подключение к миссии Канады преобразовывает ее формат на «Евросоюз плюс». И хотя Никол Пашинян заявляет о готовности вывести наблюдателей с территории Армении, есть сведения о намерении Еревана продлить ее на ближайшие несколько лет», - отмечает председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Действительно, на днях Пашинян заявил, что Армения согласна не размещать силы третьих стран на армяно-азербайджанской границе, однако сделанная оговорка заставляет усомниться в его искренности.

«Мы предлагаем распространить положение о неразмещении сил третьих стран на делимитированные участки армяно-азербайджанской границы, и это логично, поскольку риск эскалации на этих участках значительно снижается за счет делимитации, если не сказать, снижается до минимума. Таким образом, после полной делимитации границы не будет необходимости в присутствии третьих сил на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы, и Республика Армения предлагает такую логику», - сказал он.

Непонятно, какую логику армянский премьер усматривает в увязке двух этих составляющих, ибо, оправдывая наличие на границе третьих сил, кивать в сторону делимитации – жест необоснованный и крайне алогичный.

Не понимать этого Пашинян не может, как и не знать того, что именно присутствие западной миссии у азербайджанской границы является одним из главных препятствий продвижению мирного процесса. Несомненно, осознают это и в ЕС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем недавнем интервью назвал пункт о неразмещении сил третьих стран на границе одним из двух спорных моментов на переговорах по мирному договору с Арменией: «Почему это важно для нас? Потому что под видом так называемых европейских наблюдателей на границе с нами с армянской стороны создана инфраструктура НАТО. Ведь вопрос отправки этих наблюдателей был согласован с нами в октябре 2022 года на четырехсторонней встрече между Пашиняном, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, президентом Франции и мной. Тогда Франция еще не была нами исключена из процесса нормализации. И было договорено, что на два месяца ограниченный контингент представителей Евросоюза будет… Именно наблюдателей. На два месяца 40 человек будут размещены. После этого эта миссия была продлена без согласования с нами и аргументация была: а зачем с вами согласовывать, это же миссия на территории Армении. А наша аргументация была: зачем вы с нами согласовывали, когда мы договаривались. Так же нельзя. И потом количество было увеличено до более чем 200 человек. И более того, эта миссия плавно превратилась в миссию НАТО, поскольку туда подключились представители Канады. Так что это вторая статья, по которой мы должны прийти к согласию».

Это обоснованное и справедливое требование Баку, как видно, является главным раздражителем и для Армении, и для ее западных протекторов, которые видят в армянской территории единственный путь своего проникновения в регион.

«Если официальный Ереван сохранит эту позицию, то подписание мирного договора в 2025 году не представляется реальным», - убежден председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Говоря о препятствиях мирному процессу, нельзя забывать и о роли ЕС в активной милитаризации Армении. Не далее, как этим летом было утверждено предоставление Армении военной помощи на €10 млн из Европейского фонда мира – как утверждалось, «на военные палатки», но кто этому поверит?

При этом главным действующим лицом процесса выступает Франция. Совсем недавно министр обороны Армении Сурен Папикян находился с рабочим визитом в Париже, где встретился с военным советником президента Франции, руководителем военного кабинета, генералом армии Фабьеном Мандоном. По сообщению армянских СМИ, в ходе встречи были обсуждены вопросы оборонного сотрудничества между Арменией и Францией: «Подробно были рассмотрены все направления сотрудничества: военное образование, учебные программы, консультации, вопросы военно-технического характера». Кстати, еще до визита армянского министра в Париж, стороны, как передала армянская пресса, «провели стратегические консультации и подписали программу оборонного сотрудничества на 2025 год, установив более высокую планку развития сотрудничества в оборонной сфере».

Детали соглашения не раскрываются, однако озвученные планы по французской помощи реформированию армянских вооруженных сил и поставкам в наступающем году новых партий оружия в Армению, прекрасно раскрывают, во что упирается развитие этого сотрудничества. В основе его стоит прошлогодний контракт на поставку военного оборудования, по которому французская сторона предоставит армянской три радара (РЛС) GM200 и ракеты Mistral. Расширение армяно-французского военно-технического сотрудничества предполагает также поставки в Армению гаубиц Caesar. И хотя пока нет информации о том, были ли поставлены Армении радары GM200 и ракеты Mistral, общеизвестно, что к настоящему времени Франция уже передала ей 24 многоцелевые бронированные машины Bastion.

Относительно недавно планы о подключении к процессу вооружения Армении раскрыли в еще одной стране ЕС - Греции. Местный портал Enikos сообщил о намерении Афин передать Армении ЗРК С-300 и две другие системы вооружения российского производства, которые использовались для ПВО страны. За этим намерением стоит перевод Грецией своего военного арсенала от российских систем вооружений на западные технологии. Но этот факт отнюдь не отменяет намеренное подключение Афин к милитаризации Армении, о чем открыто пишет портал: «Для Афин усиление Армении является стратегическим выбором по многим причинам. Прежде всего из-за очень тесных союзнических связей, общих усилий в новейшей истории, а также общих религиозных убеждений. Кроме того, сильная Армения будет противовесом непримиримой Турции, которая открыто усиливает Азербайджан».

Чересчур самонадеянное и, мягко говоря, далеко неумное утверждение, но оно ясно демонстрирует, какие цели преследует процесс.

Как видно, продление, вопреки первоначально достигнутым договоренностям, «бинокольной» миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе, так же, как и интенсивно продолжающееся вооружение Армении, служит вовсе не миру, как это пытаются преподнести, а напротив, эскалирует напряженность и препятствует укреплению доверия.

Так что, только демилитаризация Армении и устранение внерегиональных сил могут упрочить фундамент стабильности на Южном Кавказе.

Это и есть самая надежная гарантия устойчивого мира и безопасности в регионе.