В Турции 24 человека, задержанные в рамках расследования по делу о наркотиках, после прохождения медицинского осмотра были направлены в здание суда.

Среди них – известная актриса Дениз Чакыр и актер и певец Озджан Дениз.

Как сообщает Haberglobal, прокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 35 человек в рамках расследования, связанного с подозрениями в торговле наркотическими и психотропными веществами, их предоставлении, употреблении и хранении, а также преступлениями, связанными с проституцией.

По данным издания, в рамках операции были задержаны 24 человека. Среди них также режиссёр Джем Карджы, организатор мероприятий Эрдал Бозкуш и другие представители шоу-бизнеса.

После завершения процедур в полиции задержанных доставили на медицинское обследование, а затем направили в суд. Поиски остальных подозреваемых продолжаются.

Напомним, что расследование ведётся прокуратурой Стамбула.

09:33

Турецкий певец и актер Озджан Дениз и звезда сериала «Yaprak Dökümü» Дениз Чакыр оказались среди задержанных в рамках расследования о наркотиках и проституции, проводимого прокуратурой Стамбула.

Как сообщает Habertürk, в рамках расследования прокуратура выдала ордера на задержание в отношении 35 подозреваемых. Среди них также оказались актриса Дениз Чакыр, режиссер Джем Карджи и организатор Эрдал Бозкуш.

По данным издания, задержаны 23 человека. Остальных подозреваемых разыскивают.

Расследование касается подозрений в организации проституции, торговле наркотическими и психотропными веществами, их приобретении, употреблении и хранении.

Основанием для расследования стали показания подозреваемых и свидетелей, результаты экспертиз изъятых мобильных телефонов и цифровых материалов, а также показания тайных свидетелей.

Расследование продолжается.