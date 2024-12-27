Пилоты и стюардесса разбившегося самолета AZAL будут похоронены на II Аллее почетного захоронения

Пилоты Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов и стюардесса Хокюма Алиева, погибшие при крушении пассажирского самолета AZAL в Казахстане, будут похоронены на II Аллее почетного захоронения.

Как сообщает АПА, их тела будут доставлены из Казахстана. Погибшие будут похоронены на II Аллее почетного захоронения.

25 декабря пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. На борту находились 62 пассажира, 5 членов экипажа. В результате крушения 38 человек погибли, 29 выжили.