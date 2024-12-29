Недоцерковники, политиканы и другие скоморохи. Армянский реваншизм пытается выйти из тени

Наиболее одиозные фигуры армянского политического и околополитического поля, под конец года внезапно осмелев, решили вновь поднять головы.

Верховодя провальным реваншистским бунтом в середине года и запомнившийся, разве что, бестолковым «походом» на правительственные дачи с перевязанной ногой и выражением «вечного страдальца» на лице, архиепископ Баграт Галстанян снова решил напомнить о себе.

Неудачник-«революционер», который за короткое время успел сменить название своего «протестного движения» аж несколько раз, выступил в эту пятницу с очередным «громким и грозным» предупреждением о намерении в 2025 году возобновить протестную борьбу.

Предпочтя рясе священника галстук политика, но не отказавшийся от церковного сана «Србазан», лидер движения, теперь уже названного «священным», Баграт Галстанян заявил, что цели по свержению действующей в Армении власти, хотя и не удалось достичь, но она остается в силе.

Фиаско летних митингов Галстанян объяснил весьма тривиально: «Это нехватка времени на решение оргвопросов и чрезмерное доверие к ряду политических и иных деятелей, которые не реализовали обещанное». «При этом я не снимаю с себя ответственности, первым и главным ответственным за все являюсь я сам», - процитировали Галстаняна армянские СМИ.

О том, что в мировых медиа эти протесты зафиксированы только лишь кадрами опрокинутых мусорных баков и истеричными воплями одиноко сидящего на асфальте священника, Србазан скромно умолчал. Как и о том, что за все это время он так и не удосужился или не сумел подготовить какую-либо программу, с которой он намерен прийти во власть.

Скорее всего, этим и объясняется крах уличных акций Србазана - вначале достаточно популярных, но постепенно спадающих на нет, вплоть до того, что над ним стали насмехаться в самой Армении, называя «дешевым клоуном и сутасаном». Оно и ясно, поскольку священник, вознамеривавшийся занять кресло Пашиняна - явление еще более невразумительное, чем, например, премьер, вздумавший стать духовным пастырем.

Параллельно, подать голос решил экс-президент Армении Роберт Кочарян. В эти дни он провел выездное заседание парламентской фракции «Армения», на которой, по сообщениям армянской прессы, обсуждались «внутриполитические процессы и возможные варианты развития событий».

Нетрудно догадаться, что под «развитием событий» Кочарян подразумевает свое триумфальное возвращение в большую политику. Собственно, поэтому он все это время активно и продвигает своего выдвиженца Србазана, используя его движение как трамплин для своей политической реанимации.

На этом фоне примечательна и реакция армянских «бывших» на недавнее предложение премьер-министра Никола Пашиняна о проведении дебатов. Речь идет о недавнем статусе Пашиняна в соцсетях, в котором он написал, что «после прекращения огня в 1994 году переговорный процесс касался возвращения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана». По его словам, никакого другого содержания переговорный процесс не имел: «Риторика о другой сути была внедрена в Армении исключительно для решения внутриполитических проблем». «В этом контексте я совершил большую ошибку. В 2018 году, когда я знакомился с содержанием переговоров, я не признался себе в вышесказанном (мой патриотизм модели, которую вы знаете, не позволил мне это сделать) и поэтому я не разъяснил всего этого народу», - написал он.

Выйдя за скобки, отметим здесь же еще одно недавнее «откровение» армянского премьера - Никол Пашинян заявил о своей поддержке идеи переименования учебника «Армянской истории» для 7-го класса в «Историю Армении».

«Прочитал новый учебник «Армянской истории» для семиклассников, как обещал еще в апреле. Конечно, я не эксперт по истории и не буду вдаваться в детали, но в целом считаю учебник удавшимся в том смысле, что он приглашает детей проявлять критический подход к историческим событиям, чего в наших реалиях катастрофически не хватает. Дети могут в игровой форме оценивать события и воспринимать их», - заявил премьер в соцсетях.

Он добавил, что по завершении чтения учебника утвердился в мысли, что данный предмет должен называться «История Армении», в связи с чем правительство уже приняло решение. «Роль названия существенна ... в плане максимального соответствия государственным интересам Республики Армения», - заявил Пашинян.

Ранее ряд экспертов подверг критике новый учебник армянской истории для 7-го класса. В частности, их возмутило, что в учебнике Карабах отмечен в границах Азербайджана. Причем возмутило до того, что Армянская апостольская церковь потребовала изъять данный учебник из школьной программы.

Возвращаясь к заявлению Пашиняна о том, что Карабах изначально не мог быть вне состава Азербайджана, стоит отметить, что оно вызвало резкую реакцию в лагере оппозиции, прежде всего, в окружении бывших президентов. Последовавшее предложение Пашиняна провести с ним дебаты в прямом эфире на тему переговорного процесса по Карабаху они отклонили.

Тем не менее, ответ Пашиняну последовал - через доверенных лиц «эксов». Так, члены команды первого президента страны Левона Тер-Петросяна утверждают, что именно политика Пашиняна привела к «потере» Карабаха. Заместитель председателя Армянского национального конгресса (АНК) Левон Зурабян напомнил, как за несколько месяцев до 44-дневной войны Пашинян признался, что отказался от переговорного наследия, оставленного его предшественниками. По его словам, каждую возможность, каждое выступление Пашинян использует, чтобы «снять с себя вину за катастрофу» в Карабахе. По его словам, Пашинян хорошо осознает, что именно он в ней виновен, несмотря на его публичные попытки убедить общество в обратном.

Функционер Республиканской партии (РПА), бывший вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов сказал, что экс-президент Серж Саргсян еще весной 2022 года настаивал, чтобы Пашинян опубликовал документ, по которому ранее велись переговоры: «Напомню, что еще 23 апреля 2022 года в ответ на вопросы журналистов Серж Саргсян сказал: «Все эти документы есть. Потребуйте от Никола Пашиняна – пусть он обнародует, что ему предлагали в 2019 году, и вообще, какой у него ориентир». Прошло 2,5 года, но Пашинян так и не опубликовал ни одного документа. Вместо этого он выступает с бессвязными тирадами из жанра разборок и ора.

Хотел бы публиковать – опубликовал бы».

Депутат от кочаряновского блока «Армения» Артур Хачатрян сказал, что Никол Пашинян сознательно искажает суть переговорного процесса, пытаясь убедить общество в своей невиновности. По его словам, для общества карабахский вопрос «еще не закрыт».

Все это само по себе демонстрирует существование ростков реваншизма в Армении, благодатную почву для которых –ее активным вооружением, в том числе - создают западные покровители. По большому счету, довольно близко к реваншистским позициям стоит и сам Пашинян, который, прикрываясь напущенным на себя «миролюбием», весьма охотно ведет переговоры по новым военным договорам.

В Азербайджане помнят и не забудут лозунги вроде «Карабах – это Армения, и точка», «Новая война за новые территории», поздравления марионеточному режиму и пьяные пляски в Шуше.

В Армении, в условиях обострения внутренних противоречий и политической нестабильности настоятельно важно помнить об уроках истории. Полезно было бы при вынашивании реваншистских замыслов произвести и некоторые расчеты на предмет сопоставимости сил.

Или, еще лучше - оглянуться назад, года на четыре, и даже еще ближе, на прошлогоднюю осень, например. На те дни, когда «Железный кулак» Азербайджана сломал хребет армянской армии и уничтожил сепаратистский режим на корню.

И еще пусть посмотрят на непрекращающиеся акции и состояние своих военных и родственников их сослуживцев, похороненных в «Ераблуре».

Может, все это поможет предвидеть последствия того, о чем они мечтают, и охладит их реваншистский пыл?

Иными словами, те, кто сегодня пытается разжигать реваншизм, должны осознавать, что ценой их амбиций - непомерных и непосильных - могут стать лишь новые утраты и новые страдания армянского народа.