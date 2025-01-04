 Суд вынесет Трампу приговор до его инаугурации | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Суд вынесет Трампу приговор до его инаугурации

First News Media09:35 - Сегодня
Суд вынесет Трампу приговор до его инаугурации

Судья Хуан Мерчан назначил на 10 января вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу Сторми Дэниелс, касающемуся фальсификации документов.

"В пятницу судья назначил вынесение приговора Трампу по делу о фальсификации документов на 10 января - чуть более чем за неделю до того, как он должен вернуться в Белый дом, - но пообещал не назначать тюремный срок", - информирует в ночь на субботу агентство Associated Press (AP).

По данным AP, Мерчан планирует приговорить Трампа к "так называемому условному освобождению, при котором дело закрывается, если обвиняемый избегает повторного ареста".

Судья отверг попытки Трампа прекратить рассмотрение дела на основании президентского иммунитета, подчеркивается в публикации. По словам Мерчана, он не нашел "никаких юридических препятствий для вынесения приговора".

Агентство отмечает, что Трамп, таким образом, станет первым президентом США, "осужденным за тяжкие преступления".

В конце мая прошлого года суд присяжных единогласно признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, касающимся фальсификации документов.

Источник: Interfax.ru

Поделиться:
144

Актуально

Общество

В Бразилии начали исследовать данные с самописцев самолета AZAL

Общество

AZAL прокомментировал сообщения о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань над ...

Политика

Польша планирует внести вклад в нормализацию отношений между Азербайджаном и ...

Общество

Опубликовано видео смертельного ДТП в Гаджигабуле - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В мире

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

Суд вынесет Трампу приговор до его инаугурации

Российский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Welt: новые власти Сирии не пожали руку Бербок, потому что она женщина - ВИДЕО

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

В Индии маленькая девочка сидит без еды в глубоком колодце восемь дней

СМИ: Башара Асада пытались отравить в Москве

У исполнителя теракта в Новом Орлеане был флаг ИГ - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Канаде загорелся самолет, ударившись крылом о ВПП - ВИДЕО

Последние новости

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

Сегодня, 10:15

В Азербайджане задержаны 15 подозреваемых в различных преступлениях

Сегодня, 10:00

Салах заявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона

Сегодня, 09:45

Суд вынесет Трампу приговор до его инаугурации

Сегодня, 09:35

Российский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Сегодня, 09:25

В Бразилии начали исследовать данные с самописцев самолета AZAL

Сегодня, 00:02

Welt: новые власти Сирии не пожали руку Бербок, потому что она женщина - ВИДЕО

03 / 01 / 2025, 23:42

С обновленного королевского герба Дании убрали три короны

03 / 01 / 2025, 23:30

Маск назвал премьера Британии соучастником изнасилований

03 / 01 / 2025, 23:00

У председателя Еврокомиссии диагностировали тяжелую форму пневмонии

03 / 01 / 2025, 22:30

AZAL прокомментировал сообщения о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань над Астраханью

03 / 01 / 2025, 22:12

Главы МИД Германии и Франции встретились в Дамаске с сирийским лидером - ВИДЕО

03 / 01 / 2025, 22:00

Китай ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС

03 / 01 / 2025, 21:30

На станции бакинского метро остановился эскалатор: образовалась давка - ВИДЕО

03 / 01 / 2025, 21:00

Захвативший заложников в тюрьме на юге Франции задержан - ОБНОВЛЕНО

03 / 01 / 2025, 20:30

Обломки разбившегося самолета AZAL вывезены с места крушения под Актау - ВИДЕО

03 / 01 / 2025, 20:00

Илькин Гасани о состоянии здоровья Азера Бахшалиева: Нам ничего не остается, как ... - ФОТО

03 / 01 / 2025, 19:32

Польша планирует внести вклад в нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией во время председательства в Совете ЕС

03 / 01 / 2025, 19:00

Обнародовано состояние пострадавших в результате крушения самолета AZAL

03 / 01 / 2025, 18:40

В Аланье произошло землетрясение

03 / 01 / 2025, 18:20
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23