Суд вынесет Трампу приговор до его инаугурации

Судья Хуан Мерчан назначил на 10 января вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу Сторми Дэниелс, касающемуся фальсификации документов.

"В пятницу судья назначил вынесение приговора Трампу по делу о фальсификации документов на 10 января - чуть более чем за неделю до того, как он должен вернуться в Белый дом, - но пообещал не назначать тюремный срок", - информирует в ночь на субботу агентство Associated Press (AP).

По данным AP, Мерчан планирует приговорить Трампа к "так называемому условному освобождению, при котором дело закрывается, если обвиняемый избегает повторного ареста".

Судья отверг попытки Трампа прекратить рассмотрение дела на основании президентского иммунитета, подчеркивается в публикации. По словам Мерчана, он не нашел "никаких юридических препятствий для вынесения приговора".

Агентство отмечает, что Трамп, таким образом, станет первым президентом США, "осужденным за тяжкие преступления".

В конце мая прошлого года суд присяжных единогласно признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, касающимся фальсификации документов.

Источник: Interfax.ru