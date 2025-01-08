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План «Ковер»: Что это за режим и какие действия он предусматривает?

First News Media13:50 - Сегодня
План «Ковер»: Что это за режим и какие действия он предусматривает?

Как сообщал ранее 1news.az, авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейс Баку–Казань-Баку, запланированный на сегодня, 8 января 2025 года, в связи с закрытием воздушного пространства над столицей Татарстана из-за плана «Ковер».

Слова «ввели план «Ковер» все чаще мелькают в новостях. Причем порой речь идет о закрытии сразу нескольких воздушных гаваней из-за обнаружения в небе беспилотников.

Планом «Ковер» в профессиональной авиационной среде называют режим закрытого неба. Это означает требование немедленной посадки либо ухода из зоны действия такого режима всех (за некоторыми исключениями) бортов, находящихся в воздухе.

В случае введения плана «Ковер» региональные центры Единой системы организации воздушного движения отдают всем самолетам приказ с требованиями немедленной посадки всех находящихся в небе воздушных судов; выхода из зоны действия плана «Ковер» всех, кто не может приземлиться по тем или иным причинам; остановки вылета и прилета воздушных судов в аэропортах действия плана «Ковер».

Естественно, что любое закрытие неба вызывает задержки рейсов или даже их отмену. При этом план «Ковер» не подразумевает эвакуацию пассажиров и других гражданских лиц, находящихся в аэропорту.

Вместе с тем план «Ковер» не распространяется на самолеты Минобороны РФ, поднятые для борьбы с нарушителями воздушного пространства, а также на самолеты МЧС, выполняющие задачи по поиску и спасению людей. Это единственные российские воздушные объекты, которые могут находиться в воздухе во время объявления этого режима.

Со времени начала российско-украинской войны план «Ковер» стал обыденным и частым явлением вследствие регулярных атак украинскими беспилотниками российских городов.

Воздушные суда, нарушившие требование плана «Ковер», могут быть сбиты, согласно статье 177 постановления «Об утверждении федеральных правил использования воздушного пространства РФ».

Напомним, что 25 декабря самолет «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный, вероятно, был по ошибке подбит над чеченской столицей российскими силами противовоздушной обороны, которые вели борьбу с украинскими дронами. При этом план «Ковер» в Грозном на тот момент не был введен, в связи с чем азербайджанский самолет выполнял полет по установленному графику, готовясь совершить там посадку. Однако, по предварительным данным, приведенные в действие российской стороной средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дважды не позволили самолету сесть на полосу, «ослепив» его, и в момент третьей попытки захода на посадку он был подбит силами ПВО. Лишь после поражения зенитной ракетой азербайджанского гражданского самолета в Грозном с опозданием был объявлен план «Ковер». Результат этой преступной халатности, а именно несвоевременно введенного ограничительного режима полетов, известен - из 67 человек, находившихся на борту Embraer, 38 погибли.

1news.az

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