Маску предоставят офис в здании Белого дома

Американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску предоставят офисное помещение в комплексе Белого дома, поскольку он возглавит новый департамент по достижению госэффективности в США (DOGE).

Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, осведомленные о планах.

«Помещение, предназначенное для использования мистером Маском, находится в административном здании Эйзенхауэра, которое примыкает к Белому дому», — говорится в материале.

Источники издания также рассказали, что Маск интересовался у чиновников переходного периода, каким будет его уровень доступа в Западное крыло Белого дома, где находится Овальный кабинет президента. Ответа он не получил. Сотрудникам и другим лицам, которые могут свободно приходить в Западное крыло, обычно требуется специальный пропуск.