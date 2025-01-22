Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Олимпийские Игры рискуют утратить свой прежний престиж и стать ареной для не только спортивных достижений, но и многочисленных провалов.

Летнюю Олимпиаду в Париже омрачил еще один скандал – лучшие спортсмены мира, увезя домой завоеванные медали, сегодня массово их возвращают и просят заменить. Причина проста – награды ржавеют на глазах.

По сообщению издания La Lettre, призеры Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже вернули более 100 медалей, которые начали портиться - у них облезло покрытие. Недовольство победителей качеством наград, преимущественно, бронзовых, стало причиной массового возврата.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры - с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

«Париж 1924»: «Медаль выглядит так, словно прошла войну»

Первые жалобы на состояние медалей появились менее чем через 2 недели после награждения. Чемпионы Олимпиады опубликовали фотографии поврежденных медалей в своих социальных сетях, сообщило издание.

Уже 2 августа американский скейтбордист Найджа Хьюстон пожаловался, что его бронза спустя 10 дней начала тускнеть. «Очевидно, медали не такого высокого качества, как вы могли бы подумать. Посмотрите на эту штуку, она выглядит грубо. Даже передняя часть стала ветшать, поэтому я думаю, что олимпийским медалям нужно немного повысить качество. Медаль выглядит так, словно побывала на войне и вернулась.

Эти олимпийские медали выглядят отлично, когда новые. Но после того как я поносил её, немного потея, а затем позволил друзьям поносить её на выходных, медаль испортилась. Видимо, они не такого уж и высокого качества, как можно было ожидать», – рассказал Найджа на своей странице в социальных сетях.

Тогда казалось, что случай с Хьюстоном – единичный, однако сразу по завершении Олимпиады и другие спортсмены стали жаловаться на качество медалей.

В основном претензии к состоянию наград были у бронзовых призеров. Французский обладатель олимпийской бронзы, пловец Максим Груссе сравнил новый «рисунок» на награде с «кожей крокодила».

В числе тех, кто пожаловался на бракованные медали, была прыгунья в воду из Великобритании Ясмин Харпер, ирландские гребцы Филип Дойл и Дэйр Линч, рапирист из США Ник Иткин.

Кстати, Иткин подробно рассказывал о состоянии своей медали в соцсетях. Сперва он показал бронзу через пару дней после ее завоевания. На снимках с церемонии закрытия Игр видно, что медаль уже сильно потерта. Через месяц после Олимпиады Иткин выложил видео, где показал внешний вид своей медали - местами покрытие потрескалось, а где-то и вообще отсутствовало.

Спустя полгода после Игр, в конце декабря внешним видом своих бронзовых медалей болельщиков удивили французские пловцы Клемент Секки и Йоанн Ндойе-Бруар. Награды были в многочисленных трещинах, словно кожа крокодила.

«Париж 1924», – подписал снимки своей награды Йоанн.

Жалобы на медали были не только от бронзовых призеров. Футболистка из США Линн Уильямс рассказала, что у ее золотой медали отвалилось крепление для ленты на праздничной вечеринке.

«Она была у меня на плече, как маленькая сумочка. Я прыгала, танцевала, и во время одного из прыжков медаль просто упала. Все танцевали, а я бродила в поисках медали на земле. Теперь на ней вмятина, так что она определённо единственная в своем роде, и маленькая планка для крепления ленты исчезла», – рассказывала Уильямс.

В числе спортсменов, награды которых оказались бракованными, есть также члены Олимпийской сборной Азербайджана, завоевавшей в Париже семь медалей - две золотые, две серебряные и три бронзовые.

Медали, завоеванные двумя азербайджанскими спортсменами на летних Олимпийских играх в Париже, оказались низкого качества, - об этом Report заявили тхэквондист, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года Гашим Магомедов (58 кг) и борец греко-римского стиля, бронзовый призер олимпиады Хасрет Джафаров (67 кг).

Гашим Магомедов отметил, что, хотя медаль хранилась в специальном футляре, со временем она начала портиться. «На днях я решил взять медаль с собой на учебно-тренировочные сборы в Азербайджане, на случай, если она понадобится для какого-либо мероприятия. Однако, когда достал медаль из футляра, увидел, что качество награды ухудшилось. Я пришел к выводу, что медаль плохого качества», - сообщил спортсмен.

Бронзовый призер Парижской Олимпиады по греко-римской борьбе Хасрет Джафаров, в свою очередь, заявил АПА, что его медаль стала терять качество и ржаветь уже через три дня после вручения. По его словам, медаль с каждым днем выглядит все хуже, подчеркнув, что качество награды оставляет желать лучшего.

Спортсмен поделился, что он подумывает вернуть награду, однако не знает, будет ли она заменена на новую и более качественную.

Директор департамента внешних связей Национального олимпийского комитета Азербайджана Анар Багиров сообщил, что комитет осведомлен о проблеме и намерен изучить ситуацию с медалями Хасрета Джафарова, Гашима Магомедова и других спортсменов.

Пресс-секретарь НОК Мурад Фарзалиев заявил, что в связи с плохим качеством медалей, врученных спортсменам сборной страны на Олимпиаде в Париже, Национальный олимпийский комитет намерен обратиться в МОК. «Пока эта проблема обнаружена в медалях двух наших спортсменов. После результатов расследования в МОК будет подано обращение», - отметил он.

Тайны монетного двора

На изготовление каждой медали ушло 15 дней: от штамповки дизайна до погружения в золото, бронзу и серебро и последующего покрытия лаком. Производством наград для международных соревнований занимался Парижский монетный двор. По данным La Lettre, после начала скандала руководство Парижского монетного двора уволило ответственных за производство руководителей – от работы были отстранены три ведущих специалиста: промышленный директор, директор по производству и глава отдела качества, охраны труда, безопасности и окружающей среды.

Выяснилось, что источником брака стали бракованные лаки, которые используют для покрытия. Дефекты связаны с запретом на токсичный компонент в лаках, из-за чего использованный лак не прошел необходимые тесты.

При этом о проблемном материале в монетном дворе знали еще за 15 месяцев до проведения соревнований, когда с жалобой на состояние медалей обратилась китайская компания Huawei, вернувшая 1200 бракованных наград, предназначенных для отличившихся сотрудников.

На новый лак для покрытия медалей Парижский монетный двор перешел по требованию европейских чиновников, которые запретили использовать триоксид хрома, посчитав его токсичным. Найти качественную замену до начала Олимпийских игр производители не смогли.

Представители организации отказались дать комментарий, сославшись на тайну производства и конфиденциальность своих клиентов.

Непрофессионализм или лоббизм?

Причинами брака медалей летней Олимпиады 2024 года в Париже стали ошибки производителя и просчет оргкомитета, который мог выбрать изготовителя наград не по профессиональным критериям. Такое мнение ТАСС высказал российский ювелир Владимир Майзель, создатель Кубка Гагарина, который вручается победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Это ошибка производителя, - сказал Майзель. - Но нужно понимать, что везде существует лоббизм - кто-то протащил своих. Именно поэтому не всегда изготовлением занимаются профессионалы, такое и у нас случается, в этом нет ничего удивительного. Но и организаторы тоже несут ответственность за это: как можно было выбрать производителя, не проверив качество образца?».

«Если бы они это сделали, то таких проблем не было бы. К примеру, я могу дать стопроцентную гарантию, что с нашими медалями такого не произойдет. Мы всегда их тестируем, потому что хоккеисты во время празднования победы не будут следить за тем, чтобы не повредить медаль, напротив, они даже могут, к примеру, облить ее шампанским», - добавил он.

Не первый. Но последний ли?

В Международном олимпийском комитете (МОК) пообещали, что чемпионам заменят бракованные медали в ближайшее время. Конкретных сроков в МОК не назвали.

«Некачественные медали будут систематически заменяться Парижским монетным двором и гравироваться идентично. Процесс замены должен начаться в ближайшие недели», – заявили представители МОК AFP.

Очевидно, в ближайшее время во Франции проведут детальное расследование, поскольку такой громкий скандал в очередной раз бросает тень на и без того спорные Олимпийские игры.

Он отнюдь не первый в перечне ляпов Парижской Олимпиады. Первый скандал разразился еще до начала Игр высылкой бездомных из французской столицы. Как писал The New York Times, власти Франции переселили из Парижа перед Олимпийскими играми около 5000 бездомных мигрантов, людей вывозили на автобусах в другие города и размещали в специальных приютах, некоторых потом депортировали.

Шквал критики вызвал также запрет на ношение хиджабов спортсменкам, входящим в состав Олимпийской сборной Франции. Позицию французских властей осудили в ООН. В Управлении по правам человека ООН подвергли критике данное решение французских властей. «Никто не должен навязывать женщине то, что ей следует носить или не носить. В целом, по мнению Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, любое государство-участник конвенции, в данном случае Франция, обязано принять все соответствующие меры для изменения любых социальных или культурных моделей, основанных на идее неполноценности или превосходства обоих полов», – заявила пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Мария Уртадо. Международное сообщество призвало Францию обеспечить равные права для всех участников Олимпиады.

Запомнилась Олимпиада и загрязненными водами Сены. Парижская река была сильно загрязнена несколько сотен лет. Купаться в ней было, конечно же, запрещено, но в преддверии Олимпиады власти города и оргкомитет Игр-2024 потратили 1,4 млрд евро на то чтобы очистить воду. Перед стартом Игр они рапортовали об успешно проделанной работе, однако после неожиданно прошедших ливней Сена вновь оказалась грязной. Не такой, конечно, как до всех работ по очистке, но и этого оказалось достаточно, чтобы отменять тренировки и переносить соревнования на несколько дней.

Для того чтобы личным примером доказать, что после очистительных работ вода в реке не представляет угрозы здоровью пловцов и триатлонистов, которым предстоит здесь соревноваться во время Олимпиады, искупаться в Сене публично пообещали президент Эммануэль Макрон, министр спорта Франции Амели Одо-Кастера и мэр Парижа Анн Идальго. Обе женщины сдержали свое обещание, Макрон этого не сделал. В разъяснении Елисейского дворца было сказано, что президент действительно обещал окунуться в реку, но разве он говорил, что сделает это до Олимпиады? Похоже, подходящего времени для заплыва Макрон ждет до сих пор.

Как бы то ни было, меры предосторожности не уберегли некоторых спортсменов от кишечной инфекции, подхваченной после заплывов на Олимпиаде, а бельгийская триатлонистка Клэр Мишель после индивидуальной гонки в триатлоне и вовсе три дня промучилась в больнице с кишечной палочкой.

Организаторы отвергали обвинения в том, что вода Сены была непригодна для соревнований, и даже заявляли, что в проблемах Мишель «виновата не река», но общее впечатление от триатлона на Олимпиаде осталось неприятное.

Еще одной нашумевшей историей Олимпиады стало участие в турнире по пляжному волейболу 30-летнего Стивена ван де Велде из Нидерландов, который в 21-летнем возрасте изнасиловал 12-летнюю девочку из Великобритании и был осужден за педофилию. Петиция болельщиков из разных стран, не желавших видеть голландца на Олимпиаде, собрала более 100 тыс. подписей, но МОК отверг сценарий отстранения. В итоге ван де Велде жил отдельно от остальных олимпийцев и не общался с прессой.

Резонансным стал и случай с картонными кроватями в Олимпийской деревне. Мексиканская участница Игр София Рейносо поделилась в соцсетях видео, где отвечает на один из наиболее часто задаваемых вопросов о том, действительно ли установлены кровати из картона, демонстрируя в ролике, что это действительно так.

Многие спортсмены высказали претензии к организаторам из-за условий проживания в Олимпийской деревне. Так, звездный теннисист Александр Зверев из Германии возмутился отсутствием удобств для сна и кондиционеров в комнатах, а также был недоволен питанием. На питание жаловались многие. Джизель Энтсли из сборной Великобритании по хоккею на траве рассказала, что ее команда в полном составе отказалась питаться в Олимпийской деревне. Но громче всех прозвучало заявление суперзвезды плавания Адама Пити — еще одного британца, рассказавшего о червях в рыбе. Реагировать пришлось даже поставщику мяса и морепродуктов, который заявил, что никаких документальных подтверждений слова пловца не имеют.

Не обошлось и без политических провокаций. Азербайджанская общественность справедливо возмутилась грубой провокацией ведущих французского телеканала France 2 на церемонии открытия Олимпийских игр в отношении наших спортсменов.

Во время прямой трансляции церемонии открытия Игр, при прохождении армянских спортсменов на параде олимпийских команд ведущие не стали скрывать своих симпатий: «Армения, наши армянские друзья, исторически близкая сердцу французов страна». По выражению комментаторов, прошлый год был «годом траура для нее из-за потери Карабаха».

Во время прохождения сборной Азербайджана ведущий представил страну как «кавказскую республику, находящуюся в территориальном конфликте с Арменией».

Гнев и возмущение во всем мире вызвал эпизод «Праздник», в котором трэш-артисты в весьма вольной форме воссоздавали, как всем показалось, картину «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.

Христиане по всему миру возмутились увиденным, усмотрев в этом перфомансе явное богохульство, многие назвали это «кощунством».

После церемонии режиссер Томас Жоли сказал, что на самом деле его этюд был аллюзией на совсем другую картину: малоизвестное произведение Яна ван Бейлерта «Пир богов», а потому так возмутивший всех актер с голубой кожей был на самом деле «не Христом, а Дионисом — богом вина в греческой мифологии».

Правда, поверили в такое объяснение далеко не все, да и официальный релиз на сайте Paris2024 подлил масла в огонь: «Для сегмента «Праздник» Томас Жоли черпал вдохновение в знаменитой картине Леонардо да Винчи, чтобы создать обстановку».

На эпизод отреагировали и в Ватикане. «Святой Престол был огорчен некоторыми сценами с церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и может лишь присоединиться к голосам, которые прозвучали в последние дни, чтобы выразить сожаление по поводу оскорбления, нанесенного многим христианам и верующим других религий»,— говорится в заявлении Службы печати Святого престола. Ватикан отметил, что «не подвергает сомнению» свободу выражения, но, по мнению Святого престола, она ограничивается, когда речь идет об «уважении к другим».

Таким образом, провалы, сопровождавшие Олимпиаду в Париже — от позора с медалями до политических и религиозных провокаций неизбежно бросают тень на организацию крупнейшего спортивного события в мире.

Будет ли фиаско с медалями последним скандалом на Парижской Олимпиаде, неизвестно. Но если проблема не будет решена должным образом, она может стать серьезным ударом по престижу и имиджу Олимпийского движения в целом.

При подготовке материала использованы сообщения La Lettre, АПА, Report «Чемпионат», Anadolu, ТАСС, The New York Times.