Земля под ударом магнитной бури - как защититься от ее влияния?

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 1 февраля. Ее сила достигнет 5 баллов.

Как сообщает 1news.az, ссылаясь на ученых из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в этот день могут возникнуть головные боли, резкие перепады настроения, упадок сил и депрессия. Эксперты советуют в это время особенно внимательно следить за своим психоэмоциональным состоянием и избегать стрессовых ситуаций.

Особое внимание стоит уделить здоровью — рекомендуется отказаться от употребления алкоголя, курения и крепкого кофе. Важным моментом является и уменьшение физических нагрузок на организм.

А людям с пониженным давлением не рекомендуется резко вставать с постели, так как это может привести к ухудшению самочувствия. В этот период также возможны нарушения сна и бессонница. Магнитные бури могут вызвать рассеянность, раздражительность, тревожность и быструю усталость.

«Магнитные бури могут вызывать боли в суставах и ломоту в костях», — отмечается в сообщении.