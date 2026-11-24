В социальных сетях распространилась дезинформация о личной жизни пассажирки и ее знакомого, погибших в ДТП, произошедшем накануне в Локбатане. Речь идёт о бывшей телеведущей ARB TV Аде Сулейман и находившимся за рулем Анара Керимове.

Об этом Modern.az заявил Тогрул Исмайыл, брат супруги Анара Керимова.

Он назвал распространяемые сведения безнравственными. По его словам, официальная информация о происшествии была опубликована МЧС около 08:00. В ней в имени отца Анара была допущена техническая ошибка: вместо Халика указали Алика. Некоторые новостные сайты воспользовались совпадением фамилий и без проверки распространили информацию о том, что погибший якобы является сыном одного из бизнесменов.

Затем в СМИ начали искать какую-либо связь между Анаром и погибшей в ДТП Адой Сулейман. Исмайыл подчеркнул, что использование семейной трагедии для публичной травли людей без предварительной проверки информации недопустимо ни с журналистской, ни с человеческой точки зрения.

Он также заявил, что нет подтверждённых фактов, свидетельствующих о том, что Анар находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, экспертиза не подтвердила этот факт.

Исмайыл пояснил, что Анар работал обычным сотрудником в одной из компаний, а с Адой Сулейман его связывала многолетняя дружба. Об этих отношениях знала вся семья, в том числе родственники были осведомлены о том, что Анар присутствовал на праздновании дня рождения.

Он назвал попытки представить их отношения в ином свете необоснованными и добавил, что Анар был достойным человеком.

Ранее Тогрул Исмайыл опубликовал пост в соцсети Facebook, в котором обвинил ряд СМИ в распространении дезинформации о личной жизни Анара Керимова, заявив, что публикации изданий причинили страдания семье погибшего.

Напомним, что ДТП, в котором погибли Ада Сулейман и Анар Керимов, произошло после того, как они возвращались с празднования дня рождения вместе с друзьями.