Фархад Мамедов: Как Армения подставляет армян из Карабаха?

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Бывший функционер незаконного образования, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, Айк Ханумян выступил со статьей о правовом вакууме, в котором оказались армяне из Карабаха в Армении.



Статья на армянском, но ее можно прочитать через гугл-перевод...



Основной посыл статьи заключается в том, что правительство Армении считает армян из Карабаха беженцами - то есть, гражданами другого государства, появившихся на территории Армении. Автор задается вопросом о паспортах Республики Армения, которые выдавали на протяжении всего периода оккупации армянам из Карабаха с отметкой 070...



Вот, что пишет автор:



«Официальные органы РА на критику в отношении лишения граждан Арцаха гражданства отвечают, что эти паспорта были выданы в качестве проездных документов, и оправдывают это соглашением об «организации паспортной системы», подписанным между Нагорным Карабахом и Арменией 24 февраля. , 1999 . Здесь мы не намерены обсуждать законность или существование этого соглашения в целом, но есть ряд обстоятельств, которые доказывают, что жители Арцаха , имеющие паспорта РА, были полноправными гражданами РА.



Таким образом, помимо синего паспорта жители Арцаха смогли иметь удостоверение личности РА (ID-карту). Согласно закону Республики Армения об удостоверениях личности, граждане Республики Армения получают удостоверение личности, причем, если они обратились за получением карточки, они должны в течение 5 дней зарегистрироваться в государственном регистре народонаселения. Это доказывает, что государственный реестр населения НКР был частью государственного реестра населения Республики Армения и все соответствующие данные о народе Арцаха имеются в государственном реестре населения Республики Армения. Утрата гражданства РА является основанием для признания удостоверения личности недействительным.



Жители Арцаха с паспортом РА с кодом 070 поступили на службу в Вооруженные Силы РА. Закон РА "О военной службе и статусе военнослужащих" регулирует вопросы, связанные с военной службой, в рамках конституционной обязанности граждан РА участвовать в обороне Республики Армения. Таким образом, иностранный гражданин не может занимать воинские должности в ВС РА, если об этом не существует специального межгосударственного соглашения.



На должности в Республике Армения, предполагающие гражданство РА, назначались люди, имеющие паспорта с кодом Арцаха».



Там еще очень много чего интересного...



Самое главное, это то, что сами армяне из Карабаха разрушают миф о том, что они не имели ничего общего с Арменией, их армия была самостоятельной, и вообще Армения тут ни при чем...



Армения, в свою очередь, стремится откреститься от этой категории граждан Армении.

А теперь вопрос: если для правительства Армении армяне с паспортами с номером 070 не являются гражданами Армении, то какое основание у правительства Армении ожидать от Азербайджана освобождения Араика и ко., о чем они постоянно говорят?! Получается, что тут, у нас в Баку, они считают подсудимых полноценными гражданами Армении, а там, в Армении, таких же армян из Карабаха, полноценными гражданами Армении не считают и заставляют перерегистрироваться.



Весь этот правовой беспредел, устроенный Арменией на оккупированных территориях, привел армян из Карабаха в состояние, когда они бесправные на территории страны, гражданами которой они являются.

Источник: @mneniyefm