 Фархад Мамедов: Как Армения подставляет армян из Карабаха? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Фархад Мамедов: Как Армения подставляет армян из Карабаха?

First News Media16:45 - Сегодня
Фархад Мамедов: Как Армения подставляет армян из Карабаха?

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Бывший функционер незаконного образования, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, Айк Ханумян выступил со статьей о правовом вакууме, в котором оказались армяне из Карабаха в Армении.

Статья на армянском, но ее можно прочитать через гугл-перевод...

Основной посыл статьи заключается в том, что правительство Армении считает армян из Карабаха беженцами - то есть, гражданами другого государства, появившихся на территории Армении. Автор задается вопросом о паспортах Республики Армения, которые выдавали на протяжении всего периода оккупации армянам из Карабаха с отметкой 070...

Вот, что пишет автор:

«Официальные органы РА на критику в отношении лишения граждан Арцаха гражданства отвечают, что эти паспорта были выданы в качестве проездных документов, и оправдывают это соглашением об «организации паспортной системы», подписанным между Нагорным Карабахом и Арменией 24 февраля. , 1999 . Здесь мы не намерены обсуждать законность или существование этого соглашения в целом, но есть ряд обстоятельств, которые доказывают, что жители Арцаха, имеющие паспорта РА, были полноправными гражданами РА.

Таким образом, помимо синего паспорта жители Арцаха смогли иметь удостоверение личности РА (ID-карту). Согласно закону Республики Армения об удостоверениях личности, граждане Республики Армения получают удостоверение личности, причем, если они обратились за получением карточки, они должны в течение 5 дней зарегистрироваться в государственном регистре народонаселения. Это доказывает, что государственный реестр населения НКР был частью государственного реестра населения Республики Армения и все соответствующие данные о народе Арцаха имеются в государственном реестре населения Республики Армения. Утрата гражданства РА является основанием для признания удостоверения личности недействительным.

Жители Арцаха с паспортом РА с кодом 070 поступили на службу в Вооруженные Силы РА. Закон РА "О военной службе и статусе военнослужащих" регулирует вопросы, связанные с военной службой, в рамках конституционной обязанности граждан РА участвовать в обороне Республики Армения. Таким образом, иностранный гражданин не может занимать воинские должности в ВС РА, если об этом не существует специального межгосударственного соглашения.

На должности в Республике Армения, предполагающие гражданство РА, назначались люди, имеющие паспорта с кодом Арцаха».

Там еще очень много чего интересного...

Самое главное, это то, что сами армяне из Карабаха разрушают миф о том, что они не имели ничего общего с Арменией, их армия была самостоятельной, и вообще Армения тут ни при чем...

Армения, в свою очередь, стремится откреститься от этой категории граждан Армении.

А теперь вопрос: если для правительства Армении армяне с паспортами с номером 070 не являются гражданами Армении, то какое основание у правительства Армении ожидать от Азербайджана освобождения Араика и ко., о чем они постоянно говорят?! Получается, что тут, у нас в Баку, они считают подсудимых полноценными гражданами Армении, а там, в Армении, таких же армян из Карабаха, полноценными гражданами Армении не считают и заставляют перерегистрироваться.

Весь этот правовой беспредел, устроенный Арменией на оккупированных территориях, привел армян из Карабаха в состояние, когда они бесправные на территории страны, гражданами которой они являются.

Источник: @mneniyefm

Поделиться:
105

Актуально

Мнение

Ползучий шпионаж Евросоюза: EUMA «захватывает» всю армянскую границу? Взгляд из ...

Мнение

Манипуляции и реальность: Кто действительно заинтересован в мире?

Мнение

Расим Мусабеков: Грузия стремится повысить свою субъектность – и это правильно

Xроника

Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу

Политика

Фархад Мамедов: Как Армения подставляет армян из Карабаха?

Раввин Исраэль Лау в ПАСЕ: В Азербайджане во время Холокоста нашли убежище более 55 000 евреев

Али Асадов прибыл с визитом в Казахстан

Министр обороны Азербайджана встретился с главнокомандующим Силами обороны Бахрейна

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

МИД Азербайджана осудил заявления главы МИД Франции

Назначена дата суда по делам представителей бывшего сепаратистского режима и Рубена Варданяна - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Явка избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане составила 31,45% - ОБНОВЛЕНО

Грузы военного назначения перевозились из России в Карабах по дипломатическим каналам МИД Армении - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Еще двоих израильских заложников передали МККК на юге Газы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:55

Фархад Мамедов: Как Армения подставляет армян из Карабаха?

Сегодня, 16:45

Почему пассажиры самолета, следовавшего рейсом Красноярск-Баку, отказались от полета?

Сегодня, 16:40

Раввин Исраэль Лау в ПАСЕ: В Азербайджане во время Холокоста нашли убежище более 55 000 евреев

Сегодня, 16:35

Известная азербайджанская спортсменка призналась в наркозависимости – ВИДЕО

Сегодня, 16:30

Али Асадов прибыл с визитом в Казахстан

Сегодня, 16:25

Манипуляции и реальность: Кто действительно заинтересован в мире?

Сегодня, 16:20

Министр обороны Азербайджана встретился с главнокомандующим Силами обороны Бахрейна

Сегодня, 16:10

Расим Мусабеков: Грузия стремится повысить свою субъектность – и это правильно

Сегодня, 16:00

Экс-командир подразделения армянских сепаратистов в Карабахе объявлен в розыск

Сегодня, 15:50

Задержаны подозреваемые в разбое и краже, совершенных Насиминском и Ясамальском районах

Сегодня, 15:40

Суд принял решение в отношении хирурга Санана Мехтиева, обвиняемого по делу о смерти Назрин Мансуровой

Сегодня, 15:30

В Азербайджане уничтожена партия наркотиков на сумму €272 млн

Сегодня, 15:20

В Азербайджане убита молодая женщина

Сегодня, 15:10

Ползучий шпионаж Евросоюза: EUMA «захватывает» всю армянскую границу? Взгляд из Баку

Сегодня, 15:00

За день из незаконного оборота изъято около 20 кг наркотиков

Сегодня, 14:45

Распродажа на аукционе в Армении: власти решили продать почти половину автопарка госорганов

Сегодня, 14:42

Стартует республиканский конкурс, посвящённый 140-летию Узеира Гаджибейли – ФОТО

Сегодня, 14:40

Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу

Сегодня, 14:36

В Лянкяране мать и сын скончались в один день

Сегодня, 14:31
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50