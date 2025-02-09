Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

В Лерикском районе высота снежного покрова составила 62 см.

Об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на 9:00, на территории страны наблюдались осадки и ветер. Местами в Баку и на Абшеронском полуострове, в горных и предгорных районах выпал снег.

Высота снежного покрова в Лерике составила 62 см, в Грызе - 19 см, в Ярдымлы - 17 см, в Кяльбаджаре - 10 см, в Шуше - 8 см, в Лачыне и Халтане - 7 см, в Загатале (Алибей) - 6 см, в Хыналыге - 4 см, в Товузе, Дашкесане, Гядабейе - 2 см, в Гёйгёле, Джейранчёле, Шеки, а также в некоторых местах столицы и Абшерона - 1 см. Порывы ветра в утренние часы ослабли до 10-15 м/с.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волн в открытом море составила 3,6 метра. В Дашкесане, Гядабейе, Шеки, Гахе, Габале, Загатале, Шамахы, Агстафе, Лерике, Гёйгёле наблюдался туман, из-за чего местами видимость была ограничена до 500-1000 м.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, в низменных районах составила около 0 градусов, в Нахчыванской АР - 9, в горных районах 14-19 градусов мороза.