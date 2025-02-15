Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана призвало водителей, планирующих поездки в горные и предгорные районы, учитывать вероятность обледенения дорог и в связи с этим принять меры предосторожности.

Как сообщили в ведомстве, гололед в горных районах может затруднить движение транспорта, поэтому дорожная полиция принимает превентивные меры для обеспечения безопасности движения.

Сотрудники полиции совместно с дорожными службами проводят профилактическую работу и информируют водителей о текущей ситуации на трассах республиканского значения, добавили в дорожной полиции, призвав водителей перед поездкой в горные районы учитывать реальные погодные условия.