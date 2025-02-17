«Mamagama» продолжает интриговать поклонников перед выходом азербайджанской евровидийной песни – ФОТО

4 февраля стало известно, что на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025», который пройдет в мае в швейцарском городе Базель, Азербайджан будет представлять группа Mamagama - артисты готовятся к выступлению, которое обещает быть ярким и запоминающимся.

Рассказывая об азербайджанской евровидийной песне, фронтмен Mamagama Асаф ранее отметил следующее: «Наша песня, которая будет представлена совсем скоро, полностью отражает душу Азербайджана. Мы невероятно взволнованы и верим, что наше выступление оставит незабываемое впечатление».

Клип на конкурсную песню уже снят – в сети презентован очередной интригующий тизер, просмотреть который можно ниже. Подчеркнем, что премьера азербайджанской евровидийной песни и снятого на нее клипа пройдет в промежутке между 20 и 25 февраля – точная дата релиза пока не оглашается.

Эксклюзивное интервью 1news.az с группой «Mamagama» читайте по ссылке.