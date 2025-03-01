В Азербайджан пришел священный месяц Рамазан

В Азербайджане начался благословенный месяц Рамазан.

Первый день этого священного для мусульман месяца в этом году приходится на 1 марта, а ночи предопределения – Qədr gecələri – на 18, 20, 22 и 26 марта.

В Рамазан – месяц милосердия и сострадания, пост начинается с новолуния. Во второй суре священного Корана написано: «Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи».

Эти запреты не относятся к детям, беременным женщинам, больным, тем, кто находится вдали от дома.

Богоугодными в эти дни являются организация ифтаров, благотворительность, помощь нуждающимся. Чтение Корана, забота о родителях, занятие просвещением и поклонением считаются самыми большими добродетелями в этом месяце.

Священный праздник Рамазан в этом году будет отмечаться 30 и 31 марта. Эти праздничные дни в Азербайджане являются нерабочими.