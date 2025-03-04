Пламя праздничных костров: В Азербайджане «вспыхнул» Оd çərşənbəsi

Рассыпая в ночной темноте ослепительно яркие искры, взвилось в небо пламя праздничного костра – это Оd çərşənbəsi, весело вспыхивая и потрескивая, пришел в Азербайджан.

Оd çərşənbəsi или «вторник огня» как второй предвестник любимого праздника Новруз оповещает, что до настоящей весны и нового года - уже совсем недолго.

Каждый из четырех последних вторников перед Новрузом символизирует одну из стихий мироздания: Воду, Огонь, Воздух и Землю.

По старинным преданиям, в Оd çərşənbəsi обновляется огонь, «огненный вторник», превратив снега в воду, пробуждает землю - источник богатства и плодородия. В этот день принято разжигать костры и перепрыгивать через них, будто бросая вызов холодной зиме. Но есть и более глубокий смысл этого ритуала - наши предки издревле верили, что это помогает избавиться от всех невзгод и неприятностей уходящего года. Ни в коем случае нельзя заливать огонь водой. После того, как костер погаснет, золу собирают и рассыпают по окрестностям, - так мы показываем, что все наши невзгоды развеяны по ветру.

Как и во все остальные предпраздничные вторники, дома можно украсить стол праздничной хончой со сладостями и с золотистым шоргогалом – символом Солнца. Также можно зажечь разноцветные свечки по числу членов семьи.

Еще одна старинная традиция - очищение дома огнем. Для этого нужно разжечь üzərlik (сухой могильник), дождаться пока он полностью сгорит и, размяв пальцами чуть-чуть золы, символически приложить ее ко лбу детей. Наши предки издревле верили в чудодейственную силу этой травы, в ее способность защитить даже от самого тяжелого сглаза...

Оd çərşənbəniz mübarək!