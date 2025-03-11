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«Əsir Gilavar…» В Азербайджан пришел Yel çərşənbəsi

Фарида Багирова00:01 - Сегодня
«Əsir Gilavar…» В Азербайджан пришел Yel çərşənbəsi

Буйным, неудержимым ветром ворвался в Азербайджан Yel çərşənbəsi, принеся с собой прозрачный воздух гор и лесов, оплодотворяя деревья и растения и пробуждая жизнь в просыпающейся от зимней спячки земле.

Yel çərşənbəsi - третий из предпраздничных вторников перед Новруз-байрамы - день, когда начинает пробуждаться природа. Согласно преданиям, он связан с живительной силой чистого воздуха. По народным приметам, начиная с этого дня на деревьях раскрываются почки, и весна вступает в свои права. Считается, что Ветер, который обычно дует в этот день, приводит в движение пробудившиеся до него Воду и Огонь, предвещая скорый приход Весны.

Образ Ветра в виде согнутого временем старца - Yel dədə - широко отражен и в древнетюркских дастанах как символ воздуха и нравственной чистоты. В мифологии Yel dədə помогает заблудившимся в лесах путникам. Он бросает на землю клубок и дует - куда клубок покатится, в ту сторону и надо идти.

В народе этот день называют также «Külək oyadan çərşənbə» или «Küləkli çərşənbə» - согласно поверьям, в Yel çərşənbəsi с четырех сторон света вырываются на свободу все ветра: Ağ Yel, Qara Yel, Xəzri и Gilavar. В стародавние времена эти верования были связаны с культом ветра, который олицетворял воздух, сопутствующий человека на протяжении всей жизни - от первого и до последнего вздоха.

В этот день - даже если на дворе сильный ветер - желательно хотя бы на пару минут распахнуть окна и проветрить дом, впустив в него свежий воздух и освежающее дыхание наступающей весны. В древности хозяйки в этот день выносили проветриться на воздух подушки, одеяла, выбивали ковры, вытряхивали паласы.

Есть и другие поверья, связанные с Yel dədə, например, каким бы сильным ни был ветер, нельзя жаловаться и сетовать, ведь он приносит большую пользу природе и людям, а за его сотворением стоит сам Всевышний.

Главным обрядом этого - как и всех предпраздничных вторников - конечно же, являются разводимые во дворах костры, по древним поверьям огонь и ветер уносят с собой все прошлогодние невзгоды и разочарования уходящего года. В этот день принято готовить легкие, «воздушные» блюда, например, südlü plov или рассыпчатый bulqur plov. И конечно, стол можно украсить нарядной хончой с сухофруктами и сладостями. В этот день уже чуть выросшее сямяни обвязывают красной ленточкой.

Yel çərşənbəsi mübarək!

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