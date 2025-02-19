В Ханкенди состоялась церемония закладки Парка Победы - ФОТО

19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки Парка Победы в городе Ханкенди.

Специальный представитель Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов подробно проинформировал главу государства о запланированных работах в парке.

В целях закладки Парка Победы в городе Ханкенди на территории площадью 12,9 гектара предусмотрено провести работы по сносу. Территория условно разделена на две части. В первой части площадью 8,3 гектара работы по сносу уже завершены. Вторая часть занимает территорию площадью 4,6 гектара. Здесь также будут проведены работы по сносу.

Для защиты имеющихся деревьев вместе с соответствующими организациями был проведен осмотр территории, выявлено 262 дерева различных видов. Кроме того, в парке планируется высадить более 300 деревьев 21 вида.

В настоящее время на территории ведутся планировочные работы.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Парка Победы в городе Ханкенди.

Созданные в нашей стране парки Победы являются символом беспримерного героизма, проявленного нашим народом в Отечественной войне, одержанной им грандиозной исторической Победы, полного восстановления территориальной целостности и суверенитета страны.

Парки Победы, которые будут созданы в различных регионах нашей страны, в том числе в городе Ханкенди имеют большое значение для сохранения памяти о нашей исторической Победе, увековечения примеров героизма, воспитания молодого поколения в духе патриотизма. Парк Победы – это пространство, демонстрирующее силу Азербайджана, решимость нашего народа и привязанность азербайджанцев к родной земле.