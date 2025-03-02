ГЭЦ провел выпускной экзамен для учащихся 11-х классов - ОБНОВЛЕНО

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел выпускные экзамены для учащихся 11-х классов.

Как передает Report, экзамены прошли в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе, Гяндже, Геранбое, Евлахе, Нафталане, Шамкире, Гядабейе, Ширване, Гаджигабуле, Нефтчале, Сальяне, Гёйчае, Агдаше, Шамахы, Гобустане, Кюрдамире, Лянкяране, Джалилабаде, Ярдымлы, Барде, Тертере, Агдаме, Шеки, Огузе, Габале, Хачмазе, Сиязане, Шабране, Агдере, Ходжалы, Ханкенди, Шуше и Лачыне.

По предварительной информации, из-за обнаружения мобильных телефонов от экзамена были отстранены шесть человек, из-за обнаружения смарт-часов - один человек, по этим фактам ведутся проверки.

Сегодня в 16:00 на YouTube-канале ГЭЦ состоится прямая трансляция, в ходе которой уполномоченные сотрудники и эксперты Центра дадут разъяснения по тестовым заданиям, а также предоставят правильные ответы на закрытые и открытые задания. Учащиеся могут задать свои вопросы в комментариях к прямой трансляции.

Обработка экзаменационных протоколов начнется с 3 марта. Окончательные результаты планируется объявить в течение последующих 6 недель.

08:45

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня организует выпускные экзамены для учащихся, завершающих полное (11-летнее) среднее образование, в ряде городов и районов страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, экзамены пройдут в Баку (Наримановский, Сабунчинский, Хазарский, Сабаильский, Насиминский, Низаминский районы), а также в Абшеронском (I часть), Сумгайыте (I часть), Гяндже (I часть), Горанбое, Евлахе, Нафталане, Шемкире, Гедабеке, Ширване, Гаджигабуле, Нефтчале, Сальяне, Гейчае, Агдаше, Шамахы, Гобустане, Кюрдамире, Ленкорани, Джалилабада, Ярдымлы, Барде, Тертере, Агдаме, Шеки, Огузе, Габале, Хачмазе, Сиязене, Шабране, Агдере (средняя школа села Талыш), Ходжалы, Ханкенди, Шуше и Лачине (городская школа №2, а также средние школы сел Забух и Сус).

В экзаменах примут участие также учащиеся школ с преподаванием на английском языке.

Экзамены начнутся в 11:00.

Вход в экзаменационные центры завершится за 15 минут до начала — в 10:45. После этого участники в здание допускаться не будут.

Для участия в экзамене необходимо иметь при себе оригинал удостоверения личности и "Пропускной лист на экзамен". В случае отсутствия одного из этих документов или несоответствия между ними бакалавры не будут допущены к экзамену.