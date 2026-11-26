После распространения в социальных сетях кадров с насилием в отношении женщины полиция задержала подозреваемого в совершении этого деяния.

По информации, полученной 1news.az, в отношении задержанного проводится расследование.

November 25, 2026 19:17

Женщина заявила о побоях и угрозах со стороны мужчины и опубликовала видео

В социальных сетях женщина заявила, что подверглась избиению со стороны некоего Гасанлы Аббаса Таги оглу, и опубликовала видео, на котором, по её словам, запечатлены последствия произошедшего.

По утверждению женщины, мужчина на протяжении нескольких часов избивал и угрожал ей. Она также заявила, что в настоящее время опасается за свою жизнь.

Как сообщил сотрудник пресс-службы МВД Нурлан Алиев, в связи с распространившимися кадрами полиция начала проверку.

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