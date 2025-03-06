Газопровод Ыгдыр-Нахчыван: Стратегический шаг Азербайджана и Турции к укреплению экономики и энергобезопасности региона

Еще один яркий символ единства, дружбы и братства Азербайджана и Турции – газопровод Ыгдыр-Нахчыван, призванный сыграть стратегическую роль в укреплении экономики региона, введен в эксплуатацию.

Церемония открытия нового газопровода состоялась в формате видеосвязи 5 марта в Анкаре.

В мероприятии приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ключевая роль газопровода Ыгдыр-Нахчыван, фундамент которого был заложен был заложен главами двух государств 25 сентября 2023 года, заключается в диверсификации газоснабжения Нахчывана, вместе с тем, концепция проекта выходит за рамки этого, безусловно, важного экономического аспекта, его значимость гораздо глубже.

«Как вам известно, Нахчыван – древняя азербайджанская земля. Однако уже более века он отделен от основной части Азербайджана. Причиной этого является то, что через пять месяцев после падения Азербайджанской Демократической Республики в 1920 году советская власть отделила Западный Зангезур от Азербайджана и присоединила его к Армении. Тем самым была разорвана сухопутная связь между основной частью Азербайджана и его неотъемлемой частью – Нахчываном», - заявил на церемонии Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что эта несправедливость, которая длится уже более века, очень негативно сказалась на жизни наших соотечественников, проживающих в Нахчыване: «В частности, как только началась Первая Карабахская война, Армения оккупировала Карабах, одновременно взяв в блокаду Нахчыван. В их планы входило оккупировать и Нахчыван. Но в то время мой отец Гейдар Алиев, как руководитель Нахчывана, не допустил этого, и все нахчыванцы мобилизовались на защиту Нахчывана, защитили родную землю и поставили оккупанта на место».

«Одной из причин, по которой Нахчыван тогда не был оккупирован, также стали построенный в то время мост «Умид», соединяющий Нахчыван с Турцией, а также поступающая по нему помощь оттуда. Это внесло весомый вклад в защиту Нахчывана», - констатировал азербайджанский лидер.

Он подчеркнул, что проект газопровода Ыгдыр-Нахчыван обеспечит энергетическую безопасность Нахчывана: «Газ из Азербайджана через территорию Турции будет транспортироваться в Нахчыван в виде своповых поставок, что избавит Нахчыван от этой проблемы».

Следует отметить, что реализация проекта удовлетворит потребности в природном газе Нахчывана, население которого достигает 500 тысяч человек. В настоящее время максимальная пропускная способность газопровода составляет 730 млн кубометров, при этом в будущем трубопровод возможно его расширение.

В целом, мегапроекты, реализуемые по инициативе и с участием Азербайджана и Турции, не только способствуют региональному развитию и безопасности, но и имеют глобальное значение. Играя важную роль в энергообеспечении региона и формировании энергетической инфраструктуры между Европой и Азией, они в то же время в значительной степени укрепляют позиции Баку и Анкары на международной арене,

Президент Ильхам Алиев так оценивает значение совместных инициатив: «Сегодня две братские страны – Турция и Азербайджан реализуют гигантские проекты. Такие проекты нефте- и газопроводов, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP, не только соединили наши страны, но и изменили энергетическую карту Евразии. Сегодня азербайджанский газ, транспортируемый через территорию Турции, обеспечивает энергетическую безопасность многих стран. В прошлом году экспорт азербайджанского газа достиг 25 миллиардов кубометров. Около половины этого объема экспортируется в Турцию, а кроме Турции – еще в 11 стран, 10 из которых – европейские. Закупая азербайджанский газ, они укрепляют свою энергетическую безопасность».

Энергетические проекты, которые мы сообща претворяем в жизнь, в то же время позволили реализовать транспортные проекты, заявил глава государства: «Сегодня железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, соединяющая Турцию с Азербайджаном, предоставляет огромные преимущества как для наших стран, так и в рамках более широкой географии. Эта транспортная линия имеет очень большое значение и приносит огромную пользу особенно для объединения тюркского мира, и, естественно, единство и братство между Турцией и Азербайджаном являются большим вкладом для всего тюркского мира».

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан всегда придавал большое значение объединению тюркского мира и со своей стороны прилагал все усилия для обеспечения этого единства, для того, чтобы оно было вечным, а отношения строились на основе общих интересов и общности истории: «Сегодняшняя церемония еще раз наглядно демонстрирует турецко-азербайджанское единство, дружбу и братство».

Со своей стороны, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал энергетическую сферу одним из важных направлений взаимодействия наших стран. «Благодаря реализации таких проектов, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, который многие считали несбыточной мечтой, разработка месторождения «Шахдениз» и ввод в эксплуатацию газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, энергетическое сотрудничество Турции и Азербайджана вышло на новый уровень. Мы переживаем радость поставок больших объемов азербайджанского газа в Европу посредством газопровода TANAP, пролегающего через Анатолию. Турция всецело солидарна с братским Азербайджаном в вопросе реализации стратегически значимых энергетических проектов», - заявил турецкий лидер.

Отметив, что газопровод Ыгдыр-Нахчыван дополнит предыдущие стратегические инициативы двух стран в энергетической сфере, он подчеркнул, что он также станет символом неразрывности судеб Турции и Нахчывана. «80-километровый газопровод, построенный компанией BOTAŞ, рассчитан на поставку до 2 млн кубометров газа в сутки. С вводом в эксплуатацию газопровода Ыгдыр-Нахчыван будет обеспечена энергетическая безопасность Нахчывана на период не менее 30 лет. Таким образом, этот проект, который на протяжении многих лет будет обеспечивать энергетическую безопасность Нахчывана, принесет пользу нашим странам», - сказал Президент Эрдоган. Он подчеркнул намерение продолжить этот процесс, усилив связи с Нахчываном в области электроэнергетики. Глава государства выразил уверенность в том, что этот новый проект еще более укрепит турецко-азербайджанское братство.

Президент Эрдоган заявил о намерении Анкары и Баку реализовывать новые совместные проекты: «Турция и Азербайджан выступают в поддержку стабильности, сотрудничества и процветания в регионе. Наши страны хотят только мира, сотрудничества, общего развития. С этой целью до сегодняшнего дня было предпринято большое количество шагов в направлении мира и регионального развития. Мы на деле продемонстрировали свою искренность и полны решимости и далее реализовывать совместные проекты, нацеленные на мир и процветание».

Таким образом, газопровод Ыгдыр-Нахчыван, выполняя стратегическую задачу по обеспечению энергетической безопасности Нахчывана и способствуя улучшению качества жизни жителей турецкого и азербайджанского регионов, открывает новые возможности для экономического развития региона.

С другой стороны, проект представляет собой еще один шаг к укреплению стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией, к достижению ими общей цели – обеспечению стабильности и процветания в регионе.

Если же говорить о совместных азербайджано-турецких мегапроектах в целом, то надо подчеркнуть, что они не только укрепляют двусторонние связи, но и усиливают геополитические позиции наших стран на мировой арене.

Такие успешные инициативы глобального значения являются яркой иллюстрацией того, как беспримерные союзнические отношения могут влиять на обеспечение устойчивого мира, стабильности и прогресса на огромной географии.