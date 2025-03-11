Эмин Агаларов о знакомстве с Джей Ло: Я был под впечатлением от скромности - ВИДЕО

Бизнесмен и музыкант, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов рассказал на своей странице в социальной сети Instagram о том, как произошло его знакомство с суперзвездой мирового шоу-бизнеса Дженнифер Лопес.

«С Дженнифер Лопес мы познакомились более 20 лет назад на открытии ее первого бутика в Crocus City Mall, потом виделись в Баку, и я даже открывал ее большой сольный концерт в Crystal Hall. Очень теплые воспоминания от общения, и, конечно, я как всегда был под впечатлением от скромности и тактичности такой мегазвезды», - отмечает Э.Агаларов в Instagram.

Эмин Агаларов также рассказал, как Джей Ло прилетела в Москву на открытие первого бутика ее модного бренда J.Lo by Jennifer Lopez: «Тогда она встречалась с Марком Энтони. Они приехали вдвоем. Я их встретил. Мы отлично провели время, показали бутик. Быстро перекусили в ресторане Shore House. Мне надо было улетать. Прошло какое-то время, у нее был большой концерт в Баку. Промоутеры, которые организовывали, им нужен был артист, который разогревает публику для Дженнифер Лопес, и тогда они выбрали меня».

Э.Агаларов вспоминает, что очень волновался, когда открывал концерт в Crystal Hall: «Потому что у нее был абсолютный sold out, 20 тысяч человек. Я понимал, что я там не очень актуален. Но, тем не менее, это был прям таким мега-концертом, первым большим таким на 20 тысяч человек для меня. Получился успешно. Спел на тот момент свои самые большие хиты. Конечно же, спел «Синюю вечность», которая мне очень помогла - какое-то прикосновение к творчеству Муслима Магомаева. И потом за кулисами мы опять с ней очень тепло пообщались.

Очень теплые воспоминания, она очень внимательная, очень обходительная, очень скромная, как и многие артисты, о которых я рассказывал».

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