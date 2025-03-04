 Эмин Агаларов рассказал, чему его научило общение с Дональдом Трампом - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Эмин Агаларов рассказал, чему его научило общение с Дональдом Трампом - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:29 - 04 / 03 / 2025
Эмин Агаларов рассказал, чему его научило общение с Дональдом Трампом - ВИДЕО

Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов дал интервью российскому YouTube-подкасту «Основатели» - проекту, в котором основатели крупного бизнеса, говорят на предпринимательском языке и делятся полезным опытом.

В интервью Э.Агаларов рассказал о том, что ему дало общение с Дональдом Трампом, отметив следующее: «Мое общение с Дональдом Трампом добавило уверенность в том, что нужно максимально быть лицом своего бизнеса. Потому что его тогда легче продвигать. За этим бизнесом и бизнес-предложением стоит живой человек. Если у него положительная репутация, ему доверяют и верят, в принципе, можно продать все, что угодно. Самое главное ни на каком этапе не обмануть своих клиентов».

Бизнесмен подчеркнул, что гарантии в бизнесе не существует: «Мы все это понимаем. Макроэкономические факторы, геополитические, все имеет значение. Если ты честен, и ты начинаешь либо приносить людям финансовую выгоду, либо они удовлетворены услугами, которые ты предлагаешь, и довольны, сотрудничают с тобой. Это разная форма удовлетворения, может быть, да, не только денежная. Или купили квартиру у тебя, от которой они кайфуют и в восторге, да, и живут там, и радуются, каждый раз вспоминают, как хорошо, что я у этого человека купил квартиру, то это начинает работать на тебя. И Трамп, на самом деле, за годы до того, как стал президентом, всегда был лицом своего бизнеса, всегда приезжал на свои объекты, о которых говорил: «Fantastic! The best in the world! You have to own it, you have to buy it!».

По словам Э.Агаларова в этом есть своя фишка: «Он, мне кажется, был первым таким большим предпринимателем, который сделал из своего персонального бренда классный маркетинг массовый, ну, может, наряду со Стивом Джобсом, но Трамп все-таки был раньше. Это работает. Плюс дает экономию затрат на маркетинг».

Читайте по теме:

Эмин Агаларов рассказал о важных жизненных уроках от Роберта Де Ниро – ВИДЕО

Эмин Агаларов избран председателем правления Азербайджано-Российского Делового совета - ФОТО - ВИДЕО

Эмин Агаларов - 1news.az: «Пригласил нескольких лидеров в Sea Breeze, чтобы лично провести экскурсию» - ФОТО

Эмин Агаларов о новой должности: «Уверен, что смогу оправдать оказанное доверие» - ВИДЕО

В Баку может появиться аналог Силиконовой долины

Поделиться:
673

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического ...

Спорт

Азербайджанские пловцы завоевали 25 медалей в Риге - ФОТО

Xроника

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с «Од чершенбеси» - ФОТО

Футбол

Состоялись финальная игра благотворительного футбольного турнира «Кубок ...

Lifestyle

«Gəl mənimlə»: Ройа сняла очередной клип в Стамбуле – ВИДЕО

Эмин Агаларов рассказал, чему его научило общение с Дональдом Трампом - ВИДЕО

Стали известны новые подробности загадочной смерти Джина Хэкмена и его жены

Участник шоу «Маска» на НТВ исполнил шлягер Муслима Магомаева – ВИДЕО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Леди Гага восхищена танцами в Баку под ее мегахит «Abracadabra» - ВИДЕО

Самира Раджабли: Я пою песни, за которые мне не стыдно - ФОТО - ВИДЕО

Причина смерти звезды сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг останется неизвестной

Азербайджанский дизайнер Галиб Гасанов дебютировал на Миланской неделе моды – ФОТО

Последние новости

Арзу Алиева приняла участие в ифтаре вместе с матерями шехидов - ФОТО

Сегодня, 00:11

Зеленский поблагодарил Трампа за поставку Javelin

04 / 03 / 2025, 23:57

Ровшан Велиев скончался в тюрьме

04 / 03 / 2025, 23:40

Названа дата очередного заседания суда по делу Рубена Варданяна

04 / 03 / 2025, 23:20

В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна - ФОТО

04 / 03 / 2025, 23:00

Вэнс: Трамп не допустит появления у Ирана ядерного оружия

04 / 03 / 2025, 22:40

Азербайджанские пловцы завоевали 25 медалей в Риге - ФОТО

04 / 03 / 2025, 22:20

В Гяндже 17-летняя девушка стала жертвой угарного газа

04 / 03 / 2025, 22:00

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с «Од чершенбеси» - ФОТО

04 / 03 / 2025, 21:36

Азербайджан принимает Евразийский форум горного туризма - ФОТО

04 / 03 / 2025, 21:20

Что стало причиной сбоя в работе ASAN İmza?

04 / 03 / 2025, 21:02

Личные вещи Игоря Кшнякина, Александра Кальянинова и Хокумы Алиевой переданы в Национальный музей истории - ФОТО

04 / 03 / 2025, 20:40

Зеленский: Мы готовы работать под руководством Трампа для достижения мира

04 / 03 / 2025, 20:20

Завершились соревнования по вольной борьбе на чемпионате Азербайджана - ФОТО

04 / 03 / 2025, 20:00

Микаил Джаббаров провел встречу в формате видеоконференции с министром экономики Сербии

04 / 03 / 2025, 19:45

Киев приступил к поискам аналогов помощи США в Европе

04 / 03 / 2025, 19:30

Парламент Грузии принял закон об иноагентах

04 / 03 / 2025, 19:10

Помощник Президента Азербайджана принял посла Палестины

04 / 03 / 2025, 18:55

С начала года задержаны 59 иностранных граждан, находящихся в Азербайджане нелегально – ВИДЕО

04 / 03 / 2025, 18:35

Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества D-8

04 / 03 / 2025, 18:25
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55