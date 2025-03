Эмин Агаларов рассказал, чему его научило общение с Дональдом Трампом - ВИДЕО

Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов дал интервью российскому YouTube-подкасту «Основатели» - проекту, в котором основатели крупного бизнеса, говорят на предпринимательском языке и делятся полезным опытом.

В интервью Э.Агаларов рассказал о том, что ему дало общение с Дональдом Трампом, отметив следующее: «Мое общение с Дональдом Трампом добавило уверенность в том, что нужно максимально быть лицом своего бизнеса. Потому что его тогда легче продвигать. За этим бизнесом и бизнес-предложением стоит живой человек. Если у него положительная репутация, ему доверяют и верят, в принципе, можно продать все, что угодно. Самое главное ни на каком этапе не обмануть своих клиентов».

Бизнесмен подчеркнул, что гарантии в бизнесе не существует: «Мы все это понимаем. Макроэкономические факторы, геополитические, все имеет значение. Если ты честен, и ты начинаешь либо приносить людям финансовую выгоду, либо они удовлетворены услугами, которые ты предлагаешь, и довольны, сотрудничают с тобой. Это разная форма удовлетворения, может быть, да, не только денежная. Или купили квартиру у тебя, от которой они кайфуют и в восторге, да, и живут там, и радуются, каждый раз вспоминают, как хорошо, что я у этого человека купил квартиру, то это начинает работать на тебя. И Трамп, на самом деле, за годы до того, как стал президентом, всегда был лицом своего бизнеса, всегда приезжал на свои объекты, о которых говорил: «Fantastic! The best in the world! You have to own it, you have to buy it!».

По словам Э.Агаларова в этом есть своя фишка: «Он, мне кажется, был первым таким большим предпринимателем, который сделал из своего персонального бренда классный маркетинг массовый, ну, может, наряду со Стивом Джобсом, но Трамп все-таки был раньше. Это работает. Плюс дает экономию затрат на маркетинг».

