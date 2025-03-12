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Талгат Калиев: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана приобретает новые измерения

Фарида Багирова17:50 - Сегодня
Талгат Калиев: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана приобретает новые измерения

Сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном сегодня приобретает новые измерения, причем не только в двустороннем формате, но и на многостороннем треке.

Такого мнения придерживается известный политолог из Казахстана, директор казахстанского Института прикладных этнополитических исследований, доктор политических наук Талгат Калиев.

Комментируя итоги официального визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Казахстан, Талгат Калиев отметил, что этот визит и проведенная в его рамках встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым являются отражением самого характера отношений между двумя братскими республиками.

В этом контексте политолог напомнил о заявлении президента Токаева, который отметил, что Казахстан рассматривает Азербайджан как надежного стратегического партнера и союзника. По мнению Талгата Калиева, это заявление подчеркивает важность, которую Астана придает отношениям с Азербайджаном.

Касаясь экономической составляющей двусторонних отношений, эксперт подчеркнул наличие существенного потенциала для дальнейшего роста: «Мы видим это на уровне бизнеса, наблюдаем высокий уровень доверия между нашими гражданами. И поэтому я думаю, что контакты между профильными министерствами, правительствами наших стран будут более интенсивными и частыми».

С этой призмы он обратил внимание и на включение в повестку визита обсуждения перспектив дальнейшего взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, цифровизации, транзита и транспорта.

«В настоящее время речь идет о реализации масштабных стратегических проектов. Например, прокладка волоконно-оптической линии связи и глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря — это мощный проект, который имеет ключевое значение в контексте развития транспортных коридоров. То есть, сегодня мы говорим не только о транзите товаров, но и о транзите данных», — отметил Талгат Калиев.

«Таким образом, наше сотрудничество обретает новые, высокотехнологичные измерения», - добавил он.

По словам политолога, новое экономическое содержание в рамках развития Транскаспийского коридора имеет особенно важное значение в условиях торговых войн, инициированных администрацией Трампа против Евросоюза и Китая. «Безусловно, в таких условиях они будут еще более заинтересованы в развитии связей через Средний коридор и в его расширении через развитие инфраструктуры», — отметил эксперт.

«Наши страны должны извлечь максимальную выгоду из этого и рассматривать Средний коридор не только как маршрут для транзита товаров, но и как возможность преобразования наших экономик в более наукоемкие и технологичные, используя интеллектуальный потенциал», — добавил Калиев.

«Словом, в условиях нынешних геополитических трансформаций значение Среднего коридора значительно возрастает, и этот маршрут становится не просто актуальным, а практически безальтернативным», — подчеркнул политолог.

Говоря об отношениях Казахстана и Азербайджана, Талгат Калиев акцентировал внимание на том, что они выходят за пределы двустороннего формата. Астана и Баку поддерживают консолидацию и активно сотрудничают в международных организациях. Политолог отметил, что одним из ярких примеров является совместная работа в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

«В условиях нарастающей турбулентности международной обстановки отношения с братскими республиками становятся еще более ценными. И Казахстан, и Азербайджан являются одними из самых активных участников и двигателей интеграционных процессов в тюркском мире. Это видно по масштабным инициативам, выдвигаемым президентами Ильхамом Алиевым и Касым-Жомартом Токаевым в рамках ОТГ. Это создание Тюркского инвестиционного фонда, который поможет странам ОТГ занять важное место в мировой экономике, а также создание Единого алфавита тюркского мира. Все эти проекты имеют реальное воплощение и способны придать мощный импульс для дальнейшего сближения тюркских народов, а самой Организации — новый смысл и значимость. Думаю, что в условиях сложной геополитической обстановки укрепляющаяся ОТГ может и должна стать одним из полюсов устойчивости и стабильности», — заключил эксперт.

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