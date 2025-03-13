В России требуют полностью закрыть въезд мигрантам

ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов в Россию как минимум до конца года, чтобы обезопасить страну и ее граждан, сообщил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий.

«Если мы хотим безопасности, если мы предвидим возможные многотысячные бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма с их стороны, нужно принимать срочные меры. ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов как минимум до конца года», - сказал Слуцкий.

По словам парламентария, количество мигрантов в стране превысило «критическую массу». Он добавил, что по данным Росстата, прирост приезжих мигрантов по итогам 2024 года составил 568,5 тысячи человек, что является максимальным показателем с 1995 года, когда он был 599 тысяч человек.

«Более того, стране нужна чёткая стратегия суверенной миграционной политики. В её основе интересы большинства россиян, их безопасность и социальная защищённость. Если экономике нужны мигранты, пускать только дозированно и на ограниченный срок, без привоза семей. И никакого им гражданства и социальных льгот за наш счёт», - отметил Слуцкий.

Он подчеркнул, что Россия не должна повторить катастрофу «цивилизованных» стран «развитой демократии», где местные жители боятся выходить на улицу и за версту обходят районы, где проживают мигранты. Кроме того, по мнению лидера ЛДПР, необходимо предотвратить повтор ситуации по аналогии с западными странами, когда приезжие «диктуют местному населению свои правила жизни, отбирают рабочие места и занимаются криминальным бизнесом».