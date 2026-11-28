В Германии двойника Гитлера, известного как "голландский Гитлер", приговорили к восьми месяцам условно за прославление нацизма и разжигание ненависти.

Как передает 1news.az, об этом сообщает газета Westfälische Nachrichten.

Суд Мюнстера вынес приговор 58-летнему гражданину Нидерландов Стефану Вийкампу — он получил восемь месяцев условно за разжигание ненависти. Поводом к судебному разбирательству стали его публичные высказывания, в которых он восхвалял Гитлера и нацизм. Это произошло 19 июля 2025 года во время демонстрации правых экстремистов в Мюнстере.

Мужчину также обязали выплатить штраф в размере 1 000 евро и покрыть судебные издержки.

Изначально суд назначил Вийкампу выплату в 3 000 евро. Он оспорил это решение, дело рассмотрели повторно. Судья согласилась с обвинением, озвученным прокурором, и подчеркнула, что свобода слова имеет границы. Тем не менее после повторного разбирательства суд снизил сумму штрафа до 1 000 евро, учитывая финансовое положение обвиняемого.

Вийкамп давно участвует в мероприятиях немецких и нидерландских ультраправых. В 2017 году он вошел в федеральное руководство неонацистской партии "Правые" (Die Rechte), впоследствии ее распустили.