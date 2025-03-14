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Баку приветствует заключение Рабочей группы Совета по правам человека ООН по претензиям Армении о деле Рубена Варданяна

Фарида Багирова09:46 - Сегодня
Баку приветствует заключение Рабочей группы Совета по правам человека ООН по претензиям Армении о деле Рубена Варданяна

Официальный Баку приветствует опубликованное 13 марта 2025 года заключение Рабочей группы по произвольным задержаниям Совета по правам человека ООН, в котором отвергаются претензии армянской стороны по делу Рубена Варданяна (A/HRC/WGAD/2024/46).

Об этом говорится в заявлении МИД АР.

В своем заключении Рабочая группа открыто отвергла претензии армянской стороны об аресте Варданяна за свободу выражения мнения и политическую деятельность. В заключении особо подчеркивается, что Варданян обвиняется Азербайджанской Республикой в смерти ряда лиц и причинении масштабных разрушений, финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и других преступлениях, и был арестован именно на основании этих обвинений.

Наряду с этим, признаны необоснованными утверждения армянской стороны о его аресте по причине защиты своих прав и сделанных в этих рамках заявлений.

В заключении Рабочей группы отмечается, что свобода выражения мнения и свобода объединений не являются абсолютными правами, и могут подвергаться ограничениям, в особенности, по причинам, связанным с национальной безопасностью и общественным порядком. Согласно заключению, обвинения против Р.Варданяна позволяют прийти к выводу, что его действия представляли угрозу национальной безопасности.

В то же время, оценивая претензии армянской стороны о допущении действий, якобы нарушающих «презумпцию невиновности» Р.Варданяна при предъявлении обвинения и судебного процесса, отмечается, что его арест осуществлен на основании обоснованных подозрений. Так, несмотря на утверждения армянской стороны о том, что Р.Варданяну якобы не было предоставлено адекватное время и условия для подготовки своей защиты, и что он был лишен этого и других прав на справедливый суд, Рабочая группа пришла к выводу о необоснованности этих утверждений, и подтвердила обеспечение азербайджанской стороной юридических процедур в соответствии с международными стандартами.

В целом, несмотря на выдвинутые армянской стороной перед Рабочей группой утверждения о необоснованном аресте Р.Варданяна, ее точка зрения против этих утверждений еще раз доказала, что кампания по очернению Азербайджана в связи с арестом указанного лица и судебным процессом абсолютно необоснованна, и тем самым провалилась очередная попытка армянской стороны манипулировать нормами международного права.

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